Патриарх Иерусалимский Феофил: Церкви должны объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле

23 октября. ПРАВМИР. Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал православные церкви объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле.

“Мы должны объединить усилия, христианские церкви, православные церкви и христианские православные нации, для защиты христианского присутствия на Святой земле. И, прежде всего, защитить и сохранить христианское присутствие в Иерусалиме”, — заявил он российским журналистам отслужив божественную литургию в Троицком соборе – главном храме Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ).

23 февраля 1847 года резолюцией “Быть по сему” император Николай I утвердил предложение о создании миссии. В этом году отмечается юбилей РДМ.

На празднование, которое миссия традиционно проводит осенью, прибыла делегация иерархов Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, сообщает РИА Новости.

“Мы хотели бы сказать, что сегодня как никогда наши связи крепки и нерушимы. Мы пользуемся случаем, чтобы сказать: “Приезжайте в Святой град Иерусалим. Здесь вас встретят святыни и величайшая из них – Гроб Господень, от которого воссияло наше спасение. Привет вам из Иерусалима и Божье Благословение”, — сказал Ювеналий.

Он подчеркнул значение Русской духовной миссии, которая провела 170 лет в заботах о православных паломниках, окормлении ближневосточных христиан, собирании, освоении и сохранении земель, по сей день составляющих “Русскую Палестину”.