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Патриарх Иерусалимский Феофил: Церкви должны объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле

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23 октября. ПРАВМИР. Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал православные церкви объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле.
Патриарх Иерусалимский Феофил: Церкви должны объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

“Мы должны объединить усилия, христианские церкви, православные церкви и христианские православные нации, для защиты христианского присутствия на Святой земле. И, прежде всего, защитить и сохранить христианское присутствие в Иерусалиме”, — заявил он российским журналистам отслужив божественную литургию в Троицком соборе – главном храме Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ).

23 февраля 1847 года резолюцией “Быть по сему” император Николай I утвердил предложение о создании миссии. В этом году отмечается юбилей РДМ.

На празднование, которое миссия традиционно проводит осенью, прибыла делегация иерархов Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, сообщает РИА Новости.

“Мы хотели бы сказать, что сегодня как никогда наши связи крепки и нерушимы. Мы пользуемся случаем, чтобы сказать: “Приезжайте в Святой град Иерусалим. Здесь вас встретят святыни и величайшая из них – Гроб Господень, от которого воссияло наше спасение. Привет вам из Иерусалима и Божье Благословение”, — сказал Ювеналий.

Он подчеркнул значение Русской духовной миссии, которая провела 170 лет в заботах о православных паломниках, окормлении ближневосточных христиан, собирании, освоении и сохранении земель, по сей день составляющих “Русскую Палестину”.

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