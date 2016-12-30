Патриарх Илия II назван «Человеком года» в Грузии

30 декабря. ПРАВМИР. За католикоса-патриарха всея Грузии Илию II проголосовали 55,4% респондентов.

Опрос газета «Квирис палитра» («Палитра недели»), сообщает Interpressnews.Ge. На вопрос, задаваемый в течение трех дней – 19-22 декабря, «Кто, по Вашему мнению, является человеком года — 2016?», ответили 404 человека. Первое место занял предстоятель Грузинской Православной Церкви. «Серебро» получил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили с 18,4% голосов. На третье строчке расположился известный олигарх и политик Бидзина Иванишвили (13,2%).

Патриарх Илия II родился 4 января 1933 года во Владикавказе. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме. Младенца назвали Ираклием в честь грузинского царя Ираклия II.

В 1952 году Ираклий Шиолашвили окончил школу и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии.

16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси студент II курса Духовной академии Ираклий Шиолашвили по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III был пострижен в монахи с именем Илия в честь cвятого пророка Божия Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший монаху Илии Патриаршее служение. Два дня спустя Католикос-Патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе в Тбилиси.

10 мая 1959 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I рукоположил иеродиакона Илию во иеромонаха.

В 1960 году будущий Католикос-Патриарх окончил Московскую духовную академию. За сочинение на тему «История афонского Иверского монастыря» ему была присуждена степень кандидата богословия. После окончания Академии он вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора в Батуми. В 1961 году был возведен в сан игумена, а затем архимандрита.

26 августа 1963 года архимандрит Илия был хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария Католикоса-Патриарха Ефрема II.

С 1963 по 1972 год епископ Илия нес послушание ректора Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии. В 1967 году был переведен на Абхазскую кафедру, а в 1969 году возведен в сан митрополита.

23 декабря 1977 года Илия II был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии II состоялась 25 декабря 1977 года.

В 1978-1983 годы Католикос-Патриарх Илия II был президентом Всемирного Cовета Церквей. В 1997 году Грузинская Православная Церковь вышла из этой организации.

Титул Предстоятеля: Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский.