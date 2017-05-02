Патриарх Кирилл: Блаженная Матрона популярнее любого мирового политика

2 мая. ПРАВМИР. Блаженная Матрона Московская пользует беспрецедентной популярностью в России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«К кому из тех великих, сильных и славных каждый день приходит столько народу, сколько к слепой старице Матроне, всю свою жизнь пролежавшей на кроватке? Ни к одному правителю в мире нет этого многотысячного ежедневного паломничества, никто ночь не стоит, чтобы прикоснуться к гробнице!» – сказал Патриарх после литургии в Покровском монастыре Москвы, которую он совершил по случаю 65-летия со дня земной кончины блаженной Матроны, чьи мощи хранятся в этой обители.

О тех или иных выдающихся людях в лучшем случае сохраняется благодарная память в народе, добавил Патриарх.

«Но не приходят ночью к могиле, потому что реальной связи с теми героями нет, а со святыми сохраняется наша реальная связь, святые присутствуют в нашей жизни», – цитирует Предстоятеля Интерфакс.

Мощи блаженной Матроны были обретены 8 марта 1998 года на Даниловском кладбище Москвы. 1 мая 1998 года гроб с ее мощами был препровожден в Покровский монастырь. В 2004 году ее причислили к лику общецерковных святых.