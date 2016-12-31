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Патриарх Кирилл: Будем просить Господа вести нас вперед в новом году

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Патриарх Кирилл: Будем просить Господа вести нас вперед в новом году
Фото пресс-службы Патриарха

31 декабря, ПРАВМИР: Сегодня вечером Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, перед началом новогоднего молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В преддверии Нового года по сложившейся традиции в храмах нашей Церкви совершается новогодний молебен с особым чинопоследованием, с особыми молитвами и прошениями. Через эту молитву мы благодарим Бога за благодеяния, которые были излиты на нас, за то, что было в прошлом, и, мыслями своими простираясь в будущее, испрашиваем у Него благословения и помощи на наш жизненный путь. Мы молимся о Церкви нашей, о народе нашем, об Отечестве нашем.

Минувший год был одним из самых сложных — по крайней мере, в XXI веке нашей отечественной истории. Мы хорошо знаем, через какие грозные, сложные события мы все вместе прошли. Но не покидает чувство, что этот сложный год не ослабил наш народ и не ослабил нашу страну, не ослабил веру православную, не ослабил Церковь Христову. Так нередко бывает, когда люди, устремляясь к цели, достигают ее, преодолевая многие препятствия, связанные с большими опасностями для здоровья или жизни. И, достигнув этой цели, часто не без потерь, чувствуют себя сильнее, потому что обретен некий особый опыт — опыт преодоления трудностей, испытаний, скорбей.

Мы прошли через год, в котором было всё — и радости, и скорби, и испытания. Последние дни уходящего года особенно обожгли скорбью сердца наших людей. Мы молились об упокоении убитого российского посла в Турции, мы молились о жертвах авиационной катастрофы. Мы и сейчас молимся и не забываем всего того, что с нами произошло. Но, несомненно, преодолевая все эти препятствия как страна, как народ и как Церковь, мы все становимся по милости Божией сильнее.

Для того чтобы именно так, поступательно, осуществлялось развитие и страны, и Церкви нашей, мы должны не только сами трудиться, бороться с проблемами и негативными явлениями в нашей жизни, но и, устремляясь вперед, ясно понимать, что лишь своей силой нам не справиться. Может быть, какой-то формальный положительный сдвиг и произойдет, но вот по сути, с точки зрения духовного роста личности, общества, народа, — нам необходима Божественная помощь. Вся история Отечества нашего об этом свидетельствует, и нужно быть просто слепым, чтобы не видеть, как Бог ведет нас по путям истории.

Восприятие прошлого вне религиозного опыта всегда ущербно, потому что это плоский взгляд на историю, лишенный фокуса на самое главное и самое существенное. Наше движение успешно настолько, насколько мы это Божественное водительство принимаем, насколько мы подчиняем ему свой разум и свое сердце.

И в этом смысле минувший год был успешным годом. Мы можем свидетельствовать о сохранении очень многого положительного, что могло бы исчезнуть из нашей жизни. Мы можем свидетельствовать о несомненном росте религиозности в нашем обществе. Посещая многие отдаленные уголки России, я вижу, как реально меняется жизнь людей и, в первую очередь, духовная жизнь. И это связано не только с появлением новых храмов, хотя, конечно, и с этим, но и с тем, как люди воспринимают истины веры, с каким выражением лиц они молятся в храмах, какая радость сходит на эти лица во время прикосновения к святыне.

Конечно, мы не можем считать, что сделано слишком много. Еще предстоит очень большая работа, в том числе по воцерковлению нашего народа. Но есть понимание того, что по милости Божией мы идем правильным путем. И для того чтобы никогда не сбиться с этого курса, мы должны просить Господа вести нас вперед. Поэтому со смирением, с упованием на милость Божию обратим к Нему наши молитвы в преддверии Нового года, и помолимся о своих родных, близких, о самих себе, о народе нашем, о Церкви нашей, об Отечестве, о всей исторической Руси, ведомой Русской Православной Церковью по путям спасения. И да ниспошлет на нас Господь Свою милость и Свою благодать в грядущем лете Его благости. Аминь».

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