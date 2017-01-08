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Патриарх Кирилл: Дети не могут мешать нашему счастью

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Патриарх Кирилл: Дети не могут мешать нашему счастью
Фото пресс-службы Патриарха

8 января, ПРАВМИР: Аборты не могут помочь в построении счастливой жизни, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Появление детей в семье зачастую связано с тем, что родители вынуждены ограничивать себя – но именно это способствует развитию человеческого потенциала.

Об этом 7 января, в праздник Рождества Христова заявил предстоятель Русской православной церкви в эфире телеканала “Россия-1”, сообщает ТАСС.

«Да, появляется ребенок. Конечно, затрата времени и сил, душевной энергии, да, ограничения в комфорте. Без такого ограничения не может быть человеческого роста. Поэтому когда мне говорят, что для того, чтобы быть счастливым, нужно сделать аборт, я отвечаю: это страшное заблуждение», – сказал Патриарх.

«Вы не будете счастливыми, если обеспечивая какое-то свое жизненное пространство, идете на то, чтобы убивать ребенка», – отметил предстоятель Русской православной церкви.

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