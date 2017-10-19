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Патриарх Кирилл: Епископы должны совершать служение так, чтобы народ не потерял веру, а укрепился в ней

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19 октября. ПРАВМИР. Молодым иерархам Русской Православной Церкви нужно избегать ошибок, которые могли бы потом осложнить их служение, и осознавать за него ответственность, считает Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл: Епископы должны совершать служение так, чтобы народ не потерял веру, а укрепился в ней

Предстоятель Русской Церкви встретился со слушателями курсов для новопоставленных архиереев в своей резиденции в Даниловом монастыре. Он призвал их осознавать ответственность за свое служение в непростой исторический период.

“Наше поколение уйдет, а на ваши плечи ляжет вся ответственность за Церковь и за духовную жизнь нашего народа. Время, в которое мы живем, непростое, но простых времен вообще в истории не бывает”, — сказал Патриарх, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в самом начале архиерейского пути молодым иерархам нужно избегать ошибок, которые могли бы потом осложнить их служение.

“И нужно помнить, что все то, <…> что хранится в Церкви, в ее предании, должно постоянно актуализироваться таким образом, чтобы люди, наши современники, ясно понимали, что такое Евангелие, христианство и Церковь, и чтобы никакие условности, никакие слабости, предрассудки, стереотипы не мешали в первую очередь нам, епископату, достаточно преданно Господу совершать свое служение – так, чтобы народ наш не потерял веры, а только укрепился в ней”, — отметил Патриарх Кирилл.

Чтобы страна была по-настоящему независимой и сильной, продолжил он, нужно “помнить, что без укрепления духовного и нравственного фундамента жизни нашего общества этого не произойдет”.

“Поэтому перед нами задача огромного масштаба, и каждый из архиереев, особенно из тех, кто призван недавно к этому служению, должен в полной мере сознавать ответственность за свое служение, за тот жребий, который Господь ему вручил”, — заключил Предстоятель Русской Церкви.

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