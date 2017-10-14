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Патриарх Кирилл: Если бы Богородица не помогала, зачем собираться во множестве в этот день в храме?

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14 октября. ПРАВМИР. В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы Патриарх Кирилл совершил утреню всенощного бдения в соборе святого благоверного князя Александра Невского г. Ижевска. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Патриарх Кирилл: Если бы Богородица не помогала, зачем собираться во множестве в этот день в храме?

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Викторин! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемый Александр Владимирович, губернатор Удмуртии! Дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно всех вас приветствую и искренне рад помолиться сегодня вместе с вами.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — особенный праздник. Он установлен в честь события, которое произошло в Византии, но так уж получилось, что там, где оно произошло, этот праздник уже никто не празднует. Константинополь был окружен, у его жителей не оставалось шансов выдержать осаду, но по молитвам верующих явилась Божия Матерь, и это настолько окрылило жителей Константинополя, что они уже не боялись смерти и были готовы защищать свой город.

Однако предстательством Божией Матери пред Ее Божественным Сыном враг снял осаду и ушел. Эта история так потрясла наших благочестивых предков, что они установили праздник в честь этого события, торжественно отмечаемый именно в Русской Православной Церкви. По церковному уставу богослужение в этот день совершается так же, как в двунадесятые праздники года.

Мы выражаем Божией Матери свою любовь и одновременно — веру в то, что, как Она помогла жителям Константинополя в ответ на их молитву, так и сегодня Она может помогать нам. И ведь помогает! Если бы не помогала, то зачем же собираться во множестве в этот день в храме? Зачем просить Пресвятую Богородицу? К пересохшему колодцу за водой не ходят. Увидят, что сухой, — второй раз уже не придут. То же самое — и в духовной жизни. Если человек обращается к Богу, если он взирает на небо, если просит, но не чувствует ответа, — то нет и связи человека с иным миром, с миром Божественным. Такой человек в Бога не верит, но это не значит, что он прав, потому что множество других людей эту связь реально чувствуют и многие события своей жизни связывают именно с ответом неба на их молитвы и прошения.

Каждый, кто переживает близость Божиего присутствия, сохраняет эти чувства на всю жизнь. Эти чувства могут быть более или менее яркими, они могут притупляться, но сам факт, что Господь ответил на нашу молитву, Дева Мария услышала наши слова и приняла наши моления, оставляет глубочайший след в душе человека. И уже никакая сила, никакая пропаганда, никакая вражда против веры не способны оторвать человека от той притягательной силы, которую он почувствовал через молитву, через обращение к Богу.

Владыка Викторин только что сказал, что с этого храма началось возрождение церковной жизни в Удмуртии. А давайте подумаем, что же произошло с людьми. В течение 70 лет людей не просто убеждали в том, что никакой иной жизни, кроме земной, нет, но прибегали к принуждению и даже репрессиям. За открытое исповедание веры можно было лишиться не только свободы, но и жизни. И казалось, что все закончено. Храмы опустели, их закрывали, взрывали, переоборудовали под утилитарные цели, — так сменилось три поколения, и пришло четвертое. И если первые два и даже три поколения еще воспитывались бабушками и дедушками, которые родились в дореволюционное время, то послевоенные поколения уже не имели никакой связи с той историей, с той реальностью, с тем духовным опытом нашего народа.

Почему же вера сохранилась? Ни атеистические фильмы и книги, ни издевательство над верующими, ни разрушение храмов, ни гетто, в которое были загнаны остатки религиозной жизни, — ничто не могло изменить внутреннее состояние людей, которые, даже не ходя в храм, о Боге помнили. И когда вдруг все стало возможно, как же вспыхнула эта скрытая от внешних глаз подлинная духовность нашего народа! И храмы стали открывать не потому, что власть стала открытой по отношению к вере и Церкви, а потому что власть увидела, что народ, несмотря на все годы истребления веры, остался верующим.

Сегодня мы с вами живем в особое время. Россия переживает особое время. Укрепляется вера нашего народа, мы открываем множество храмов. Только за последние 5-6 лет открылось почти 6000 храмов Русской Православной Церкви. Три храма в день! Никто в мире не может понять, что происходит с русским народом, откуда все это? И невозможно сослаться на необразованность, неосведомленность, неразумность, непросвещенность, потому что наша страна — одна из самых образованных и просвещенных.

Мы знаем, как сегодня развиваются наши наука и техника, несмотря на сложные внешние обстоятельства, как страна на глазах меняется, становится другой ― материально, интеллектуально, духовно. Мало кто может понять, наблюдая со стороны, что с нами происходит. Но мы-то знаем: Бог поругаем не бывает. Он слышит наши молитвы, Он слышит наше воздыхание к Нему, и на веру нашего народа Он отвечает благостыней, простирающейся на весь наш народ. Только дай нам Бог оставаться достойными того великого ответа, который мы получаем от Господа на наши скромные молитвы.

Этот храм действительно является символом возрождения Православия в Удмуртии. Эти символы мы видим сегодня по всей нашей стране. Даже там, где в старое время не было храмов, сегодня они появляются. Мне приходится много путешествовать, и я вижу, как строятся храмы на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, в тех местах, где раньше никто не жил, но где сегодня развивается промышленность, где добываются полезные ископаемые. И строятся не потому, что кто-то так захотел, а потому что у людей есть потребность не только трудиться, но и к Богу обращаться и слышать Его ответ на свои молитвы.

Дай Бог процветания всей нашей стране. Дай Бог, чтобы никакие отрицательные и даже опасные события, которые происходят сегодня, не остановили поступательного духовного и материального движения нашего народа. Давайте помолимся и об Удмуртии, особом крае, где живут трудолюбивые люди, так много делающие сегодня для обороноспособности нашей страны и для умножения силы нашего Отечества.

Я всем вам молитвенно желаю помощи Божией. Только от веры православной никогда не отказывайтесь. Помните, как Господь помогал нашим предкам в прошлом. Как Он водил рукой Александра Невского, двадцатилетнего мальчика, отразившего агрессию во много раз превосходящего противника; как Он был с Дмитрием Донским на Куликовом поле; как Он вдохновлял преподобного Сергия; как Он укрепил и сохранил веру в нашем народе. И в ответ на верность Ему мы будем получать великие Божественные дары и в личной, и в семейной жизни; и жизнь народа нашего, страны нашей будет все более прекрасна. Пусть Господь хранит всех вас! Радуюсь возможности вместе со всеми вами помолиться и прославить пречистое и великолепное имя Царицы Небесной, Матери Божией. Аминь.

Источник: Патриархия.ru

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