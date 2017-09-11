Патриарх Кирилл: Христианство возбуждает агрессию у не желающих отказаться от зла и неправды

10 сентября 2017 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодняшнее четырнадцатое воскресенье после Пятидесятницы посвящается притче Господа и Спасителя о Царствии Небесном (Мф. 22:1-14).

Господь уподобил Царство Небесное человеку царю, который, желая отпраздновать бракосочетание своего сына, решил собрать народ на роскошную брачную трапезу. Были заколоты животные, специально к этому дню откормленные, приготовлено все для того, чтобы брачная палата заполнилась торжествующими людьми. И царь послал слуг своих, чтобы они пригласили тех, кто был зван на эту брачную трапезу. Но оказалось, что кто-то был занят торговлей, кто-то был на поле. Но и настолько приглашение царя вызвало раздражение у тех людей, к которым оно было обращено, что они не ограничились отказом, они подняли руку на посланцев царя — кого-то жестоко избили, а кого-то даже убили. И тогда царь взял этот город и жестоко покарал тех, кто отказался принять его слово. Причем Господь говорит об этой каре вот каким образом — он задает вопрос слушающим: «Как вы думаете, а что сделает царь?» И сами слушающие сказали: «Ну конечно, возьмет город и уничтожит, покарает страшно тех, кто так поступил».

У этой притчи есть прямое толкование. Ведь Господь обращался к представителям иудейского народа, которые много раз своих пророков побивали камнями, изгоняли, подвергали страданиям. Тех самых пророков, которые возвещали Божие Царство, которые проповедовали Божественный закон. Не по нутру это было людям. И одних действительно избивали, других побивали камнями, а третьих убивали. Но, говоря эту притчу, Господь, несомненно, провидел и Свою собственную крестную смерть. Ведь Он тоже пришел для того, чтобы открыть людям Божие Царство, а Его истязали и распяли. Вот таков ответ людей на весть о Божием Царстве.

А в чем же дело? Это что весть очень нелогичная, неразумная? Она не укладывается в человеческое сознание? Почему такой протест? Да не просто протест, а готовы руку поднять на тех, кто Царство Божие благовествует. И если посмотреть на историю Церкви, начиная с апостолов, каждый из которых был насильственно убит, кроме Иоанна Богослова, если посмотреть на дальнейшую историю Церкви, то ведь все так и было — гнали, убивали. И христиане становились изгоями. И так было ведь не только в первые три века, века жесточайших римских гонений, так было на протяжении всей истории. А что уж говорить о страшных гонениях века XX, постигших нашу Церковь и наш верующий народ.

И вот возникает вопрос: а почему такое восстание на слово Божие? Ведь много разных идей провозглашается, с которыми люди не соглашаются, иногда спорят, иногда даже очень жестко выступают против. Но достаточно редко за одну только идею, за одни только слова истязают и убивают. И действительно возникает вопрос: а почему?

Сама по себе христианская идея не несет ничего такого, чтобы могло так возбудить отрицательные чувства. Христос приглашает людей начать жить по-новому, не так, как они привыкли жить. Он говорит о том, что кроме поля и торговли, на которые ссылались те, которые отказались прийти на брачный пир, существует много другого, более важного. И этим самым важным является человеческая душа, внутренний мир человека. Ведь все там. Там радость и скорбь, там счастье и там горе, там удовлетворение и там растерянность — все там внутри. И это внутреннее состояние может быть автономно от внешних условий.

Хорошо известно, как люди счастливы по-настоящему, живя в скромных условиях, и известно, как во дворцах кончают жизнь самоубийством. Значит Господь, призывая людей к созиданию своего внутреннего мира, который бы и дал радость, покой, счастье, не говорит ничего такого, что могло бы возбудить ненависть. Почему возбуждает ненависть? И вот этот ответ очень важен: потому что, когда бы слово не произносилось о Божием Царстве — две тысячи лет тому назад, тысячу лет тому назад, сто лет тому назад или сегодня — определенная часть людей воспринимают это слово не просто враждебно, а с удивительной ненавистью, и направляют свои силы на то, чтобы дискредитировать тех, кто проповедует слово.

Убили же тех несчастных посланцев царя, а других избили. Сегодня, может быть, не всегда физическая сила употребляется для того, чтобы ответить на провозглашение Божественного слова. Но как много лжи, как много провокаций, как много попыток построить некие системы солидарности, которые бы объединяли людей, способных совместно ударить по тем, кто это слово Божие проповедует! Я не буду приводить никаких конкретных примеров, но каждый, кто сегодня внимательно смотрит на происходящее, в том числе и в нашей стране, ведь видит это. Почему? И вот здесь нужно, может быть, быть коснуться самого главного и основного.

Потому что христианское послание само по себе очень радикально. Оно, обращаясь к человеческой душе, к разуму, к сердцу, требует перемены разума и сердца. Это послание требует включить Божественный нравственный закон в качестве самого основного закона человеческого общежития и личной человеческой жизни. И очень многие люди неспособны принять. Но каждый человек, вне зависимости от его отношения к Богу, по Божественному замыслу обладает нравственной природой, а значит и голосом совести. И поэтому слово, обращенное с призывом к человеку изменить жизнь и отказаться от много, с одной стороны, возбуждает ненависть, агрессию, а с другой стороны, затрагивает совесть, потому что где-то там, в самых глубинах, если только человек способен критически оценивать свою внутреннюю жизнь, будет осознание собственной неправды. Но слишком сильна человеческая гордыня, чтобы склонить главу не перед человеческими словами, а даже перед словом Божиим. А отец гордости есть диавол. Поэтому все эти немотивированные, неадекватные реакции — это не просто состояние нервной системы или возбужденных умов, нередко это действие темной силы, которая осуществляется через людей. И мы должны ясно понимать, что никогда в течение всей истории слово Божие, призванное нести людям счастье, не воспринималось доброжелательно теми, кто не желал расставаться со своим собственным внутренним, очень часто темным миром.

У святителя Иоанна Златоуста есть такие замечательные слова. Он говорит о том, что люди, которые пренебрегают вечными ценностями, становятся неспособными во благо употреблять и ценности мира сего. Вот то, что людям дорого — деньги, благополучие, карьерный рост — как часто все это обращается в прах, потому что если попирается самое основное в жизни, то это вторичное нередко деформируется таким образом, что ни от денег, ни от власти, ни от положения и даже ни от славы человек для себя ничего не получает.

Слова Спасителя о Божием Царстве несут в себе огромную внутреннюю силу. Они к нам с вами сегодня обращены. И мы, готовые принять это слово, без всякой враждебности, а с доверием к Богу должны эти слова принимать. И не только формально сказать: «Да, Господи, конечно-конечно, все правильно, нет ничего в Евангелии неверного», но мы самим себе должны сказать, что не только так надо ответить на слово Божие, но и, обратившись к Господу с молитвой, испросить у него сил жить по этим Божественным словам, чтобы стяжать Божие Царство в своем сердце уже здесь, во время земной жизни и тем паче в жизни вечной.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси