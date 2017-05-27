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Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко получили знаки «Почетный гражданин Петербурга»

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27 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получили знаки «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».
Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко получили знаки «Почетный гражданин Петербурга»

Церемония вручения знаков отличия состоялась в День города, 27 мая, в ротонде Мариинского дворца Петербурга, сообщил сайт Петербургской митрополии.

В приветственном слове губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратил внимание на то, что нигде в мире статус Почетного гражданина не пользуется таким высоким авторитетом, как в Петербурге.

«Десятки миллионов людей любят вас, Ваше Святейшество, как пастыря православных христиан. Но особое отношение к вам у жителей нашего города, потому что вы – ленинградец, вы – петербуржец, человек, который с младых ногтей впитал красоту нашего великого города – его духовную красоту. И эту красоту вы несете всему миру. Я уже не говорю о том, что благодаря вам развились традиции духовного просвещения в нашем городе. Строятся новые храмы, восстанавливаются старые, которые были и будут украшением нашего города», – заявил Полтавченко.

«И у вас, Ваше Святейшество, и у вас, Валентина Ивановна, много наград, но я уверен, что эта награда будет вам особенно дорога», – добавил губернатор.

В своем слове после награждения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что для него большая честь принять памятный знак и стать Почетным гражданином Петербурга.

«Я здесь не просто родился – я стал тем, кем я стал. Здесь я учился в школе, работал в геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления, здесь я постигал азы жизни. Здесь формировалась моя человеческая и гражданская позиция», – сказал Патриарх.

«Самым приятным для меня занятием были прогулки и созерцание архитектурной красоты города. Я с детства старался запоминать имена архитекторов зданий, которые меня заинтересовали. Так что и эстетически я формировался под влиянием нашего города», – добавил Предстоятель Церкви.

Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Святейший Патриарх Кирилл был выдвинут в почетные граждане Союзом ректоров Санкт-Петербурга.

Оба кандидата получили рекордное количество голосов: и Святейший Патриарх Кирилл, и Валентина Матвиенко получили по 45 голосов из 50 возможных.

Святейший Патриарх Кирилл родился в Ленинграде в 1946 году, с 1974 по 1984 год был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год.

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