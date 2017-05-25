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Патриарх Кирилл избран Почетным гражданином Петербурга

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25 мая. ПРАВМИР. Законодательное собрание Петербурга присвоило статус почетных граждан города Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Патриарх Кирилл избран Почетным гражданином Петербурга
Патриарх Кирилл. Фото: Московский Патриархат

«Было получено рекордное количество голосов. Такого в истории Санкт-Петербурга еще не было: Святейший Патриарх Кирилл получил 45 голосов, и Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, тоже получила 45 голосов», — сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«Это величайшее событие произошло не благодаря депутатам, а благодаря жителям города святых Петра и Павла. Это знаковое событие для Петербурга и России», – цитирует Макарова «Фонтанка.ру».

Святейший Патриарх Кирилл был выдвинут в почетные граждане Союзом ректоров Санкт-Петербурга. Патриарх родился в Ленинграде в 1946 году, с 1974 по 1984 год был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии.

Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год.

Среди кандидатов в почетные граждане Петербурга значились также кинорежиссер Александр Сокуров, певица Эдита Пьеха, глава компании «Ленинец» Анатолий Турчак, математик Марк Башмаков, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, невролог Борис Рачков.

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