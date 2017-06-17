Патриарх Кирилл: Каждый новый храм Москвы должен быть построен по индивидуальному проекту

Он констатировал, что в этом направлении была проделана большая работа: из 40 построенных храмов 21 уже возведен по индивидуальным проектам.

“Если же говорить об идее индивидуальных проектов, то в Москве — столице России, одном из важнейших центров православного мира — каждая святыня должна обладать своим неповторимым обликом. Использовать проекты повторного применения возможно только в исключительных случаях, и я настаиваю, чтобы эти исключительные случаи оговаривались со мной”, – сказал Патриарх, слова которого приводит Патриархия.ru .

Патриарх Кирилл выразил надежду, что с каждым годом процент «архитектурных новинок» будет расти.

Он обратил внимание архитекторов, проектировщиков и настоятелей на то, что трудясь над архитектурной концепцией, необходимо помнить и о внутреннем пространстве.

“Росписи, иконостас, паникадила, церковная утварь призваны стилистически гармонично дополнять архитектуру. Каждый новый храм должен стать подлинным произведением искусства, воплощением красоты и гармонии художественного замысла архитекторов, храмостроителей, иконописцев”, – подчеркнул Патриарх.

Он также обратился к городу с просьбой об увеличении размеров земельных участков, которые сегодня предоставляются под строительство храмов, до 0,7 га.

“Некоторое время назад мною была поставлена задача строительства храмов исключительно по индивидуальным проектам и не менее чем на 500-800 человек, чтобы хоть как-то удовлетворить потребности москвичей. Конечно, если исходить из размеров уже предоставленных участков, то могут быть и исключения. В условиях плотной городской застройки многие из выделенных под строительство земельных участков имеют весьма ограниченную территорию, окружены домами, линями ЛЭП, по ним проходят городские сети, которые не всегда можно перенести”, – сказал Предстоятель.

По словам Патриарха, если возникает возможность увеличить участок, то этим необходимо воспользоваться

“Ведь как показывает практика, храмы на 200 и 300 прихожан быстро заполняются людьми и не решают проблемы. Народ по-прежнему стоит в очереди на исповедь и молится на улице, не имея возможности зайти в храм из-за его малой вместительности”, – отметил Патриарх.

Он отметил, что, хотя сегодня храму и сложно состязаться с высотными зданиями и торговыми центрами, храмы должны быть привлекательны, “являть собой воплощенную идею красоты Божьего мира, красоты духовной и материальной”.

VII заседание Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы состоялось 16 июня 2017 года в Красном зале Храма Христа Спасителя.

