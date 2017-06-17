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Патриарх Кирилл: Каждый новый храм Москвы должен быть построен по индивидуальному проекту

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17 июня. ПРАВМИР. Строящиеся храмы Москвы должны обладать неповторимым обликом, каждый из них должен быть построен по индивидуальному проекту, заявил Патриарх Кирилл на заседании Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы 16 июня.
Патриарх Кирилл: Каждый новый храм Москвы должен быть построен по индивидуальному проекту
Фото: С.Власов, Патриархия.ru

“Если же говорить об идее индивидуальных проектов, то в Москве — столице России, одном из важнейших центров православного мира — каждая святыня должна обладать своим неповторимым обликом. Использовать проекты повторного применения возможно только в исключительных случаях, и я настаиваю, чтобы эти исключительные случаи оговаривались со мной”, – сказал Патриарх, слова которого приводит Патриархия.ru.

Он констатировал, что в этом направлении была проделана большая работа: из 40 построенных храмов 21 уже возведен по индивидуальным проектам.

Патриарх Кирилл выразил надежду, что с каждым годом процент «архитектурных новинок» будет расти.
Он обратил внимание архитекторов, проектировщиков и настоятелей на то, что трудясь над архитектурной концепцией, необходимо помнить и о внутреннем пространстве.
“Росписи, иконостас, паникадила, церковная утварь призваны стилистически гармонично дополнять архитектуру. Каждый новый храм должен стать подлинным произведением искусства, воплощением красоты и гармонии художественного замысла архитекторов, храмостроителей, иконописцев”, – подчеркнул Патриарх.

Он также обратился к городу с просьбой об увеличении размеров земельных участков, которые сегодня предоставляются под строительство храмов, до 0,7 га.

“Некоторое время назад мною была поставлена задача строительства храмов исключительно по индивидуальным проектам и не менее чем на 500-800 человек, чтобы хоть как-то удовлетворить потребности москвичей. Конечно, если исходить из размеров уже предоставленных участков, то могут быть и исключения. В условиях плотной городской застройки многие из выделенных под строительство земельных участков имеют весьма ограниченную территорию, окружены домами, линями ЛЭП, по ним проходят городские сети, которые не всегда можно перенести”, – сказал Предстоятель.

По словам Патриарха, если возникает возможность увеличить участок, то этим необходимо воспользоваться

“Ведь как показывает практика, храмы на 200 и 300 прихожан быстро заполняются людьми и не решают проблемы. Народ по-прежнему стоит в очереди на исповедь и молится на улице, не имея возможности зайти в храм из-за его малой вместительности”, – отметил Патриарх.

Он отметил, что, хотя сегодня храму и сложно состязаться с высотными зданиями и торговыми центрами, храмы должны быть привлекательны, “являть собой воплощенную идею красоты Божьего мира, красоты духовной и материальной”.

VII заседание Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы состоялось 16 июня 2017 года в Красном зале Храма Христа Спасителя.

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