Патриарх Кирилл: Мы призваны подражать добродетелям святителя Николая Чудотворца

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, нашей Церкви дарована неизреченная радость: в пределы Отечества приносится часть мощей великого святого, почитающегося по всему миру, ― святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий был погребен на месте своего упокоения в том самом граде, где подвизался в Винограднике Христовом на протяжении многих лет. Во времена, когда земли православной Византии подпали под власть иноверных завоевателей, возникла реальная опасность осквернения святыни, и промыслом Божиим мощи святителя были перенесены на территорию современной Италии в г. Бари и положены в местном соборе.

На протяжении почти тысячи лет сюда стремились попасть многочисленные паломники из самых разных стран и частей света, дабы приобщиться благодати, источаемой от мощей всемирно почитаемого угодника Христова. Особым почитанием святитель Николай пользовался на пространстве исторической Руси. Ему посвящено множество храмов. Несчетное количество православных христиан были наречены в его честь во святом крещении и монашеском постриге.

Все это свидетельствует о том, сколь усердным предстателем и скорым заступником был и остается Мирликийский чудотворец для притекающих к нему с молитвой в многоразличных нуждах и обстояниях. Святитель Николай почитается нашим народом как верный помощник в самых скорбных и безвыходных ситуациях, как покровитель стремящихся жить чисто и целомудренно, как защитник твердо хранящих правую веру и апостольское предание, завещанное нам от отцов, трудившихся на ниве Господней прежде нас.

Памятование об этих благодеяниях святителя Николая побуждает тысячи людей предпринимать путешествия к его мощам, дабы почтить память святого и вознести теплые и усердные молитвы тому, кого Православная Церковь именует правилом веры и образом кротости. Однако далеко не у каждого нашего соотечественника имеется возможность осуществить таковое паломничество, поэтому в Россию приносится значительная часть мироточивых мощей святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля ― в Санкт-Петербурге. Это поистине уникальное событие за все 930 лет пребывания честных останков в Бари.

Поклоняясь чудотворным и многоцелебным мощам сего великого угодника Господня, необходимо помнить о том, что мы призваны быть подражателями добродетелей Мирликийского святителя, и помощь, ниспосылаемая нам по его ходатайству, будет тем очевиднее и щедрее, чем более мы будем уподобляться ему в любви ко Христу и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие в истории нашего Отечества и всего русского Православия послужило духовной пользе архипастырей, клириков, монашествующих и всех верных чад Русской Православной Церкви, дабы предстательством таинника благодати Христовой исполнились на нас слова молитвы: «Да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго Бога и покланяемаго, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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