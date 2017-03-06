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Патриарх Кирилл наградил Валентину Терешкову орденом

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6 марта. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил генерал-майора авиации Валентину Терешкову с юбилеем и наградил ее орденом.
Патриарх Кирилл наградил Валентину Терешкову орденом

«Примите мои сердечные поздравления по случаю знаменательной для Вас даты. Ваше имя навеки вписано в историю отечественной и мировой космонавтики. Более пятидесяти лет назад став первой женщиной, совершившей полет в космос, Вы явили многим людям пример силы духа и отваги, бесстрашия и любви к родной стране», – говорится в поздравительной телеграмме Патриарха.

«Искреннего уважения заслуживает Ваша позиция в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения и личный вклад в укрепление церковно-государственного взаимодействия по актуальным проблемам современности. Надеюсь, что, развиваясь и приобретая новые формы, это сотрудничество принесет добрые плоды на пользу жителей России», – сказано в тексте.

«Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, I степени», – заявил Патриарх.

Это уже не первая награда Терешковой от Патриарха. В 2012 году она получила орден «Славы и чести» I степени.

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