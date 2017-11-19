Патриарх Кирилл направил соболезнования в связи с наводнением в Греции

“Со скорбью узнал о стихийном бедствии в Вашей стране ― разрушительном наводнении, унесшем жизни людей, оставившем без крова многие семьи. От имени Русской Православной Церкви выражаю сердечные соболезнования Вам и всему единоверному греческому народу”, – говорится в послании президенту Греции, сообщает Патриархия.ru.
Патриарх молится о упокоении погибших, утешении их родных, скорейшем исцелении пострадавших и о ниспослании помощи Божией спасателям и врачам, участвующим в ликвидации последствий природного катаклизма.