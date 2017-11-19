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Патриарх Кирилл направил соболезнования в связи с наводнением в Греции

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19 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Греции Прокопису Павлопулосу иархиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму в связи с гибелью людей в результате наводнения.
Патриарх Кирилл направил соболезнования в связи с наводнением в Греции
AP Photo / Petros Giannakouris

“Со скорбью узнал о стихийном бедствии в Вашей стране ― разрушительном наводнении, унесшем жизни людей, оставившем без крова многие семьи. От имени Русской Православной Церкви выражаю сердечные соболезнования Вам и всему единоверному греческому народу”, – говорится в послании президенту Греции, сообщает Патриархия.ru.

Патриарх молится о упокоении погибших, утешении их родных, скорейшем исцелении пострадавших и о ниспослании помощи Божией спасателям и врачам, участвующим в ликвидации последствий природного катаклизма.

Число погибших в результате наводнений в столичном регионе Греции Аттика достигло 19 человек. Ливни и грозы идут в Греции с начала недели. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду объявил в стране национальный траур.
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