Патриарх Кирилл направил соболезнования в связи с наводнением в Греции

19 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Греции Прокопису Павлопулосу иархиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму в связи с гибелью людей в результате наводнения.

“Со скорбью узнал о стихийном бедствии в Вашей стране ― разрушительном наводнении, унесшем жизни людей, оставившем без крова многие семьи. От имени Русской Православной Церкви выражаю сердечные соболезнования Вам и всему единоверному греческому народу”, – говорится в послании президенту Греции, сообщает Патриархия.ru.

Патриарх молится о упокоении погибших, утешении их родных, скорейшем исцелении пострадавших и о ниспослании помощи Божией спасателям и врачам, участвующим в ликвидации последствий природного катаклизма.

Число погибших в результате наводнений в столичном регионе Греции Аттика достигло 19 человек. Ливни и грозы идут в Греции с начала недели. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду объявил в стране национальный траур.