Патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года «великим преступлением»

20 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Храме Христа Спасителя назвал революцию 1917 года «великим преступлением».

«Революция была великим преступлением. И те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые они открыто декларировали. Была совсем другая повестка дня, о которой люди совсем даже не помышляли», – цитирует Патриарха РИА Новости.

По его словам, почти каждый, кто совершал революцию, «пал жертвой последующих репрессий». Чаще всего, как считает патриарх, революционеры были теми, «кто проливал невинную кровь, кто пытал и мучил». В столетнюю годовщину революции патриарх призвал не игнорировать осмысление тех событий и не допускать их повторения.

«Из этих грозных событий столетней давности мы должны вынести очень важное заключение: мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков. Мы должны построить общество доброе, справедливое, где должны изживать грех из своей личной и общественной жизни…. Мы должны видеть скорбь другого человека», – заявил предстоятель Русской православной церкви.

«Вот мы сегодня содрогаемся, когда слышим новости о событиях на востоке Украины. Мы видим, как люди страдают по междоусобной брани. Вот давайте представим себе, что такая же междоусобная брань произошла в послереволюционные годы в масштабах всей страны, всей исторической России: когда брат восстал на брата, когда проливалась кровь, когда проявлялась страшная жестокость», – сказал Патриарх.

19 февраля в Неделю мясопустную Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. На Патриаршее богослужение была принесена икона Божией Матери «Державная».

В эти дни, 18 и 19 февраля, в Храме Христа Спасителя проходили мероприятия, объединенные темой «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», которые организованы Фондом Людвига Нобеля, Императорским православным палестинским обществом и Императорским историческим клубом.