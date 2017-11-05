Патриарх Кирилл: Невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь — это и есть народ

4 ноября 2017 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемый Егор Афанасьевич Борисов, президент Республики Саха (Якутия)! Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня мы празднуем особый день и особое с этим днем связанное событие, о котором вы уже слышали в проповеди. Скажу лишь еще раз, что сегодняшний праздник был учрежден в честь победы над польскими захватчиками, которые, воспользовавшись гражданской смутой на Руси, вошли в Москву, в Кремль, оккупировали столицу и надеялись оккупировать всю страну. Но подвигом святителя Гермогена, Патриарха Московского, подвигом Минина и Пожарского, подвигом нашего народа, осознавшего всю пагубность смуты, враг был изгнан ― вначале из Китай-города (это произошло 1 ноября 1612 года), затем из Кремля, а уже 3 ноября польский гарнизон капитулировал.

В честь победы, которая предопределила дальнейшее историческое развитие нашей страны, и был учрежден, при царе Алексее Михайловиче, сей праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно икона, явленная в Казани во времена царствования Ивана Васильевича, стала символом этой победы. Она находилась в войсках Минина и Пожарского, перед ней, возложив на себя трехдневный пост, молились ополченцы. Духовно приуготовив себя к решающему сражению, они выступили и победили противника, освободили Москву, а потом и всю Россию. И победа стала возможной именно потому, что под водительством Казанской иконы Божией Матери был освобожден престольный град — Москва.

Вскоре состоялось избрание законного царя Михаила Федоровича Романова, и смута прекратилась. Законная власть, разумная государственная политика ― все это послужило консолидации русского общества. У разных сословий, может быть, не всегда совпадали интересы, но, тем не менее, народ имел единую цель ― сохранить государство, сохранить Россию, не допустить никогда более смут, разделений, нашествия иноплеменников. Процесс консолидации русского общества высвободил огромные силы в народе, и началось ускоренное развитие всех сторон жизни Русского государства.

Замечательно, что именно сегодня в историческом Успенском соборе, который был свидетелем всех упомянутых событий, мы празднуем 385 лет со времени вхождения Якутии в Россию. Это явилось прямым следствием преодоления смуты, ведь Западная Сибирь стала частью России еще при государе Иване Васильевиче. Русские дошли до Енисея, на этих землях развивалась государственность, Россия прирастала силой Сибири, но затем наступила смута, и никакого движения вперед больше быть не могло. Какое могло быть движение, какая работа по освоению сибирских земель, когда в Москве сидел оккупант, претендовавший на власть над всей Русью? Но когда произошло освобождение России, когда воцарился законный царь, когда консолидировалось вокруг законной власти все русское общество, тогда и возобновилась, в частности, деятельность по освоению восточных земель. В 1632 году на берегах Лены был основан Ленский острог ― город, который мы сегодня называем Якутском. Именно от этой даты мы отсчитываем вхождение Якутии в состав России.

Сегодня Якутия — это процветающий субъект Российской Федерации, территория огромных размеров и больших богатств. Мне приходилось несколько раз бывать в Якутии, и всякий раз, приезжая туда, я вижу что-то новое. Вижу, как развиваются все стороны жизни, отдаю должное трудолюбивому, мирному, чистому душой якутскому народу. Мне приходилось общаться и с интеллигенцией, и с простыми людьми, и я сердцем почувствовал эту внутреннюю доброту и сердечность. И как же эта доброта и жизнь по закону совести отличается от жизни многих людей, вовлеченных в круговерть современной технократической цивилизации! Очень надеюсь, что интенсивное развитие Якутии, которое сейчас имеет место, не повлечет за собой нарушение природной чистоты духа якутского народа. Ведь многие сегодня нуждаются в таком примере, и я хотел бы выразить свою благодарность как главе Якутии Егору Афанасьевичу Борисову, руководству республики, так и владыке Роману и духовенству Православной Церкви в Якутии, которые совместно трудятся для того, чтобы духовно укреплялась жизнь якутского народа, чтобы экономическое развитие края никак не повредило ни природе, Богом зданной, ни человеческим душам.

Забота о человеке, о его внутреннем духовном мире в эпоху интенсивного освоения ресурсов, бурного развития науки и техники становится задачей № 1. Ведь мало извлечь богатства из из недр, ― надо сделать так, чтобы эти богатства не разрушали внутреннюю духовную жизнь человека. Сам Господь сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19:23). Почему? Да потому что богатство дает человеку возможность удовлетворять любые свои похоти. Так человек теряет жизненные ориентиры, ввергая в погибель и себя, и своих близких. Мы знаем, что богатство может приносить великую пользу, но может и ввергать в пучину страданий. Вот почему так важно, чтобы духовная жизнь не отставала от экономического и индустриального развития. Если же этот разрыв будет увеличиваться, то человек будет все больше и больше страдать. Собственно говоря, на что же сегодня нацелена проповедь Церкви? Именно на то, чтобы человек не страдал по своим грехам, чтобы он не вовлекал себя в бездну страданий, чтобы не происходила потеря жизненных ориентиров, забвение нравственных принципов, на которых покоится человеческое бытие.

Все это ставит очень масштабные задачи перед Церковью, которая несет ответственность за духовную жизнь людей. В связи со столетием революционных событий в нашей стране и на телеэкранах, и в печати многие размышляют о том, как же все это случилось, почему это произошло. Часто ответы на этот вопрос носят идеологизированный характер. Но если отмести политическую конъюнктуру и взглянуть беспристрастно, то мы поймем, что наши национальные болезни, приведшие к катастрофе век назад, начались не за год, не за пять, даже не за десять, а как минимум за двести лет до 1917 года, ― когда стали разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты. Люди начали терять внутренний суверенитет, отдавая свои разум и душу тому, что приходило извне, воспринимая сигналы извне абсолютно некритически, подверстывая под них свою веру, свое мировоззрение, что и привело к утрате веры, к духовному и интеллектуальному помрачению.

Многие задают справедливый вопрос: а что же Церковь? Почему она не остановила этот процесс? У Церкви есть ответ: при видимом благополучии Церковь была по рукам и ногам скована государством. Конечно, государство было православным, царь был православным, но Церковь была лишена самого важного ― возможности говорить людям, не оглядываясь на власть, Божию правду об их духовном состоянии, давать оценку, с духовной точки зрения, политическим процессам в обществе. Церкви было запрещено обращаться с таким посланием к людям, потому что главой Церкви был государь, и он говорил от ее имени. Потеря Церковью возможности нести свое пророческое слово в какой-то мере содействовала тому, что все больше образованных людей переставали слушать голос Церкви, и когда в предреволюционные годы пламенные проповедники стали обращаться к народу, то их проповедь часто не выходила за стены храмов.

Вспоминая о случившемся сто лет назад, мы думаем о будущем нашей страны. Вот и сегодня есть определенные силы в обществе, которые не желают, чтобы Церковь говорила правду своему народу, чтобы она обращалась к людям с пророческим словом. Нам говорят: запритесь за дверями своих храмов и делайте там что хотите, но вы не имеете права обращаться к людям. Мы не входим в полемику с теми, кто так говорит, хотя и знаем, что едва ли не каждое доброе слово Церкви сегодня стремятся встретить клеветой, исказить его смысл, с тем чтобы оно не достигло сознания современного человека. Но мы хотим сказать всем: невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь — это и есть народ. Никаким средствами сегодня невозможно закрыть наши уста! И мы будем провозглашать Божию правду, в полной мере сознавая, что это очень рискованное служение.

Вот почему я призываю все духовенство к мудрости и мужеству, к готовности исповедовать Христа и словом, и делом. Ведь если и в этот раз мы не достучимся до человеческих умов и сердец, то все может кончиться катастрофой. Мы не вправе допустить ничего подобного тому, что произошло в начале далекого XVII века, — никаких смут, никаких революций, никаких конфликтов в России быть не должно.

Снова возвращаясь к Якутии, я хотел бы сказать нашему духовенству, которое там трудится: помните, что вокруг вас замечательный народ, прекрасное поле, духовно возделывать которое нужно с любовью, со вниманием к местной культуре, обычаям, традициям, подобно первым православным священникам, которые не просто принесли Православие на эту землю, но и создали алфавит, да и практически литературный язык Якутии. Когда я в один из своих приездов имел возможность посетить национальный музей, я был поражен, с какой теплотой якутская интеллигенция говорила об этом культурном делании русского православного духовенства. В каком-то смысле такое культурное делание должно и сегодня осуществляться Церковью в масштабах всей России и всей нашей канонической территории.

В день, когда мы прославляем имя Пресвятой Богородицы, вспоминая о чуде избавления Отечества нашего от иноземцев, когда мы с благодарением Богу отмечаем 385 лет со дня вхождения Якутии в состав России, еще и еще раз помолимся о стране нашей, дабы Господь помог всем нам идти по историческому, Им уготованному для нас пути с чистой совестью, служа Ему и народу, который Он вручил в водительство Русской Православной Церкви. Пусть Господь хранит Россию, пусть Господь хранит якутский народ, пусть Господь хранит Церковь Русскую! Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси