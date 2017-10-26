Патриарх Кирилл: Нужно запрещать священников, говорящих о потере детей за грехи

“Если кто-то говорит, что за грехи, то такого батюшку надо сразу запрещать в священнослужении”, — заявил Предстоятель Русской Православной Церкви на съезде по социальному служению в Москве.

В ходе выступления Патриарха спросили, как правильно отвечать на вопросы родителей, потерявших ребенка, так как некоторые священники говорят, что люди теряют детей из-за своих грехов, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл отметил, что каждый священнослужитель, сталкиваясь с чужим горем, должен пропускать его через себя.

“Личное состояние души священника является решающим. Если душа черствая, то и ответы будут не жизненными. Без внутреннего сопереживания наши слова никогда не будут убедительными”, — заключил Патриарх Кирилл.