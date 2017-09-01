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Патриарх Кирилл: нынешнее поколение учащихся не помнит прошлого

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1 сентября. ПРАВМИР. Патриарх Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Смоленска к верующим с Первосвятительским словом, в котором коснулся в том числе темы начала учебного года.
Патриарх Кирилл: нынешнее поколение учащихся не помнит прошлого
Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Приводим текст обращения целиком:

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Исидор! Уважаемый Алексей Владимирович Островский, губернатор Смоленской земли! Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с сегодняшним праздничным днем. Мы отмечаем круглые даты в истории Смоленска — 880 лет со дня основания епархии и 920 лет со дня принесения чудотворного образа Одигитрии Владимиром Мономахом в этот град.

Кроме того, мы с вами встречаемся еще и накануне учебного года. Радуюсь тому, что Господь привел меня именно в эти дни посетить Смоленск, родное для меня место, мою первую епархию, с которой связана почти четверть века жизни и трудов. Здесь все еще то, что я хорошо помню и знаю, все те же лица духовенства, верующих, монашествующих. Но появляются и новые лица ― это свидетельствует о том, что жизнь идет вперед и многое за последние годы изменилось.

Я уже вчера говорил в Ярцево, что, пролетая над Смоленщиной, я не узнавал некоторые места, которые во времена, когда я был здесь архипастырем, были заброшены. На запустение, нищету было в те годы тяжело смотреть. Но то, что открылось моему взору, ― это уже другая картина, это жизнь, это развитие. Может быть, еще не все на Смоленской земле обстоит так, как хотелось бы, но, несомненно, происходит развитие и экономики, и прочих сторон жизни.

Но я хотел бы сказать о самом главном ― развивается духовная жизнь Смоленщины. И то, что открыты две новые епархии, ― это не дань общей тенденции увеличения количества епархий. Вы знаете, что две новые смоленские епархии были открыты совсем недавно, а значит, моя глубокая любовь к Смоленщине не простиралась на то, чтобы создать эти епархии только ради галочки, ради того, чтобы отметить мое былое здесь присутствие. Только когда реально созрела нива, когда реально сложились условия, стало ясно, что создание двух новых епархий поможет дальнейшему духовному развитию Смоленщины. Рад приветствовать владыку Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского, и двух также близких мне по жизни владык ― владыку Вяземского и Гагаринского Сергия и владыку Рославльского и Десногорского Мелетия.

Мы встретились с вами накануне учебного года и только что молились за нашу молодежь, за детей, за тех, кто должен с 1 сентября приступить к учению. В этой молодежи, наверное, заложено много доброго, но есть нечто, что превращает сегодня детей и молодежь в легкую добычу людей со злыми мыслями и злыми намерениями по отношению и к нашему Отечеству, и к Церкви. А почему я говорю о легкой добыче? А потому что нынешнее поколение учащихся — не только тех, кто пойдет завтра в первый класс, но и студентов — не помнит прошлого.

Они не помнят тяжелейшего советского времени, они не помнят, как жила Смоленщина, как жил наш народ. Они не помнят трагические 90-е, когда казалось, что наступает конец России. Они многого не помнят, и поэтому у них нет возможности сравнить наши дни с тем, что было. Но у людей среднего и старшего поколения такая возможность есть, и потому мы должны дорожить всем тем, что сегодня происходит. Это не значит, что мы должны идеализировать современность, но мы должны ясно понимать, что страна, народ, Церковь за эти 27 лет прошли очень значительный путь — через тернии, через разочарования, через потери, через разделение единой страны. Но то, что сейчас происходит в земле Русской, наполняет сердце радостью. Радостью не простодушной, не той, что закрывает видение проблем, существующих как в обществе и государстве, так и в Церкви. Мы призваны — и наше поколение, и то, что приходит нам на смену, — решать эти задачи, для того чтобы исторический путь России продолжался и чтобы ничто не омрачило духовную жизнь людей, их благополучие, чтобы никто и никогда не посягнул на независимость и свободу нашего народа и нашей страны.

Поэтому, молясь сегодня об учащихся, я просил Господа, чтобы Он их оградил от искушений, потому что искушения — это то, что соблазняет человека, а в результате приносит беду, трагедию в жизни личной, общественной и государственной. Мы должны хранить себя от этих искушений, и, несомненно, Господь нам в этом помогает. Никакой человеческой мудрости иногда не хватает, чтобы отделить в нынешних сложнейших условиях добро от зла, потому что даже самое страшное зло порой говорит голосом добра и сбивает людей с толку. Иногда у этого зла удивительно притягательные аргументы, которые и соблазняют людей. Вот для того чтобы всего этого не было, нужна, помимо мудрости, которая приходит с образованием, с опытом жизни, еще и помощь Божия. Пусть она пребывает со всеми нами — и с теми, кто во власти, и с людьми простыми, и с нашей интеллигенцией, и с нашей молодежью, и с духовенством нашим, с Церковью нашей.

Верим, что по молитвам святых угодников, в том числе просиявших в Смоленской земле, Господь приклонит милость к древней Смоленщине. По молитвам всех святых, в земле нашей просиявших, приклонит милость к нашему Отечеству. И верим, что многое принесут совместные усилия всех людей, которые любят страну свою, любят Церковь, верят в Бога, и даже тех, кто, может быть, верит в Бога еще не вполне осознанно, на уровне интуиции, — а таких людей очень много. Дай Бог, чтобы и они получили от Бога поддержку в шествии по своему жизненному пути.

Пусть Господь благословит всех нас, укрепит нашу веру, даст духовные и физические силы, чтобы достойно пройти свое жизненное поприще и, представ пред Богом, услышать вдохновляющие слова: «Приидите ко мне и наследуйте Царство, уготованное вам от начала мира» (см. Мф. 25:34). Аминь.

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