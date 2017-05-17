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Патриарх Кирилл обратился к мировым лидерам в связи с подготовкой дискриминационных законов на Украине

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17 мая. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл направил обращения мировым лидерам в связи подготовкой изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и принятием закона «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховною радой страной-агрессором».
Патриарх Кирилл обратился к мировым лидерам в связи с подготовкой дискриминационных законов на Украине

В связи с принятием этих законов Патриарх обратился с посланиями к президенту Украины П.А. Порошенко и участникам «Нормандской четверки»: президенту России В.В. Путину, федеральному канцлеру Германии А. Меркель, президенту Франции Э. Макрону.

Обращение направлено также Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Организации объединенных наций А. Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, сообщает сайт ОВЦС.

18 мая 2017 года в Верховной Раде Украины запланировано вынесение на голосование законопроектов № 4128 и № 4511.

Законопроект №  4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно смены религиозными организациями подчиненности)» предлагает ввести в религиозное законодательство понятие «принадлежности лица к религиозной общине» на основании «самоидентификации». Лиц, «принадлежащих к религиозной общине», предлагается наделить правом изменения устава общины путем голосования простым большинством.

Фактически законопроект предлагает легализовать практику фиктивных «референдумов» с участием всех жителей населенного пункта (а возможно, и приезжих), претендующих на принадлежность к данной религиозной общине.

Законопроект № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховною радой страной-агрессором» предлагает навязать всем общинам, канонические центры которых находятся в России (то есть, в первую очередь, общинам Украинской Православной Церкви), «особый статус», связанный с существенным поражением в правах.

Помимо принудительной перерегистрации всех общин Украинской Православной Церкви, что неминуемо спровоцирует новые захваты храмов и столкновения между верующими различных конфессий, законопроект предоставит правительственным органам светского государства широчайшие полномочия в сфере контроля внутренней жизни религиозных общин: утверждать назначение руководящих кадров общин, разрешать или не разрешать визиты иностранных религиозных деятелей, а также принудительно ликвидировать религиозные общины по широкому кругу оснований.

В посланиях Патриарха отмечается, что в случае принятия данных проектов будет узаконена неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины.

“Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии”, – говорится в обращении.

Украинская Православная Церковь – это крупнейшая конфессия страны, присутствующая во всех ее регионах и обладающая колоссальным миротворческим потенциалом, констатирует Святейший Патриарх. Попытки втянуть ее в политическое противостояние недопустимы и могут привести к необратимым последствиям. Как отмечается в посланиях, принятие законопроектов № 4128 и № 4511 «поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость». По мнению Патриарха Кирилла, это способно еще более осложнить реализацию Минских соглашений.

«По имеющимся данным, за 2014-2016 год на территории Украины праворадикальными элементами было насильственно захвачено более 40 храмов Украинской Православной Церкви, – говорится в послании Патриарха. – Формальной основой для таких захватов служит так называемый «референдум» жителей села, принимающих решение о «переходе» общины. Мнение действительных учредителей и членов общины как юридического лица в таких случаях не учитывается».

Святейший Патриарх Кирилл обратился к руководителям государств «Нормандской четверки», Предстоятелям Православных Церквей, Главе Римско-Католической Церкви, генеральному секретарю ООН и генеральному секретарю Всемирного совета церквей с призывом приложить все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать принятию дискриминационных законопроектов № 4128 и № 4511, которое «грозит стать вопиющим примером попрания прав человека на свободу религиозного исповедания.

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