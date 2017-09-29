О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл: Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма

|
29 сентября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в беседе с муфтием Узбекистана Усмонхоном Алимовым назвал оскорбление религиозных чувств одной из форм экстремизма.
Патриарх Кирилл: Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма
Фото: Пресс-служба Московского Патриархата

«Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма, это то, что расшатывает основы общественного бытия, то, что провоцирует внутренние конфликты», — сказал Патриарх в ходе своего визита в Узбекистан, его цитирует ТАСС.

При этом традиционные религии, по мнению предстоятеля, «призваны укреплять основы национального бытия».

Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров «работать со своей паствой, но воспитывать эту паству в духе уважения друг к другу, в заботе о стабильности общественной жизни, в заботе о благе государственном».

Он отметил, что иногда СМИ недостаточно деликатно относятся к чувствам людей, оскорбляются религиозные чувства православных, мусульман, иудеев, буддистов, и в РФ в рамках Межрелигиозного совета России представители разных религий реагируют на это солидарно. «Считаем что это очень правильный ответ», — резюмировал Патриарх.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Что делали апостолы, когда их чувства были оскорблены
Что делали апостолы, когда их чувства были оскорблены
Священник Евгений Дорофеев

Как религиозно не оскорбиться от фильма «Матильда»

Священника в Югре заподозрили в оскорблении чувств верующих
Новостная служба "Православие и мир"

Священник обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе в ВОВ

Петербургский парламент обвинил участников акции в Исаакиевском соборе в оскорблении чувств верующих
Петербургский парламент обвинил участников акции в Исаакиевском соборе в оскорблении чувств верующих
Новостная служба "Православие и мир"

Депутаты направили запрос к губернатору города в Генеральную прокуратуру

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
22% собрано / 981699 руб. осталось
Бабаяц Соня: Не плачь!
Бабаяц Соня: Не плачь!
55% собрано / 43600 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл призвал монахов быть примером для верующих
Новостная служба "Православие и мир"

Монастыри должны оставаться «центрами духовного притяжения», считает Патриарх

"
Большинство россиян не боятся старости и видят в ней плюсы
Новостная служба "Православие и мир"

Среди страхов, связанных со старостью, чаще называют болезни и плохое здоровье

"
Учредитель благотворительного фонда в Иркутске сам подкинул миллион
Новостная служба "Православие и мир"

По его словам, он сделал это ради эксперимента

Все статьи автора
Статьи Дня
Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»
Екатерина Бурмистрова

Психолог Екатерина Бурмистрова о семьях, где мама посвятила детям всю себя

40 минут у девочки «стояло» сердце, но мы продолжали откачивать
Надежда Прохорова

Поразительные истории о главном человеческом органе от лучших докторов

8 фактов о старости: почему в домах стариков нет книг и общего бюджета
Алиса Орлова

Пожилые люди хотят говорить о смерти, но им не с кем

самое читаемое

Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД17,940

Я просто видела смерть: 7 месяцев жизни в туберкулезном диспансере16,541

Маленький Пьеро очень хочет услышать маму9,196

Каков ты, крест священника?6,119

«5 минут – это много и дорого3,660

Олег Погудин: Я не молюсь со сцены3,337

Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»3,322

«Поживет с отцом и приползет, никому он там не нужен!»3,118

День Господень настал – во тьме и на Кресте2,741

«Господи, выведи меня из храма!»2,300

лучшие авторы

Новостная служба29,286

Вера Коровина16,541

Екатерина Ильченко9,196

Священник Сергий Круглов6,119

Елена Скачко3,660

Алиса Орлова3,617

Дарья Рощеня3,337

Екатерина Бурмистрова3,322

Марина Солотова3,118

Ольга Шульчева-Джарман2,741

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть