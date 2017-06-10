Патриарх Кирилл освятил исток Волги

10 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил исток Волги, самой известной русской реки.

«Мы стоим у истока великой русской реки Волги. Благодать Божия присоединилась к этому естеству водному, и это освященное Богом естество пройдет через всю Россию. И пусть Господь прикоснется ко всем кто плавает, кто живет на берегах этой реки, кто трудится, зарабатывает хлеб свой насущный от нее. Господь благословит Россию!» — приводит слова Предстоятеля его пресс-секретарь священник Александр Волков.

«У всего есть начало и в этом начале кроется часто какой-то почти мистический смысл . Так и сегодня Патриарх освятил начало, исток Волги. Вроде бы речушка течёт, ничего особенного, но что-то невыразимо великое чувствуется.», – написал о. Александр на своей странице в Фейсбук.

Перед этим Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и праздничный молебен в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни.