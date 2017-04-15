Патриарх Кирилл освятил кулич весом в 1,5 тонны

15 апреля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил кулич весом около 1500 килограмм.

Это произошло по окончании вечерни с чтением 15 паримий и Божественной литургии святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Москвы.

«По завершении богослужения Святейший Патриарх Кирилл на восточном стилобате Храма Христа Спасителя освятил «Корзину доброты» с пасхальными яйцами и большой кулич весом около 1500 килограммов», – сообщила пресс-служба Московской Патриархии.

Кулич был изготовлен из семи частей. У Храма Христа Спасителя православные добровольцы собрали и украсили кулич. В «Корзину доброты» были вложены тысячи пасхальных яиц, раскрашенные совместно с воспитанниками детских домов и других детских учреждений Москвы и Подмосковья.

После освящения волонтеры раздали пасхальные яйца участникам богослужения у Храма Христа Спасителя. Также яйца будут раздаваться гостям Пасхального фестиваля в парке «Сокольники». 16 апреля освященный кулич смогут попробовать все желающие на площади перед собором.