Патриарх Кирилл освятил памятник отцу «Русской Палестины»

26 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник архимандриту Антонину (Капустину), который на протяжении 30 лет возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме.

В село Батурино, на малую родину архимандрита Антонина (Капустина) на торжественные мероприятия приехали более 5 тысяч человек. В торжествах участвовали: настоятель храма Преображения Господня села Батурино протоиерей Владимир Тарасов, духовенство Шадринской епархии, жители Батурино и многочисленные паломники, сообщает Патриархия.ру

Архимандрит Антонин родился 12 (24) августа 1817 году в селе Батурино на территории нынешнего Шадринского района Курганской области.

На малой родине выдающегося русского церковного деятеля, в его родном селе, Патриарх Кирилл посетил храм Преображения Господня, где с 1765 года совершал служение священнический род Капустиных.

«Можно долго перечислять огромные заслуги отца Антонина в приобретении других важных земель. Но не будем сейчас это делать, а просто скажем, что это выдающийся сын России, который занимался не только духовной, пастырской работой, столь необходимой для паломников, посещавших Святую землю, не только наукой, но и утверждал русское присутствие на Ближнем Востоке, в самом важном его регионе — Палестине. Если бы не было отца Антонина, то не было бы сегодня русского присутствия в Святой земле. Теперь это и представить себе невозможно, потому что нынешние паломники, приезжая в Палестину, располагаются в первую очередь именно на тех территориях, которые приобрел отец Антонин и которые сегодня используются Русской духовной миссией», — сказал Патриарх на открытии памятника.