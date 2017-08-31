О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл освятил памятник Владимиру Мономаху в Смоленске

|
31 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник святому князю Владимиру Мономаху, установленный на Соборном холме в Смоленске.
Патриарх Кирилл освятил памятник Владимиру Мономаху в Смоленске
Фото: РИА Новости

«Здесь воздвигнут этот замечательный монумент не случайно. Если бы князь Владимир не принес образ чудотворной Одигитрии в Смоленск, не заложил бы первоначальный собор на том месте, где ныне стоит наш Смоленский кафедральный собор, то, наверное, и не было бы княжества Смоленского с такой огромной исторической ролью, какую сыграло это княжество», – сказал Патриарх.

В ходе встречи с губернатором Смоленской области Алексеем Островским Патриарх вспомнил о том, как нес духовное служение в 1984-1989 годах в сане архиепископа Смоленского и Вяземского.

«Нет негативных чувств, связанных с тяжелым прошлым. Вспоминаю все очень радостно, эти годы были связаны с самым началом возрождения духовной жизни в нашей стране. А Смоленская епархия была в то время самой бедной, очень было мало храмов. Экономическое положение было очень тяжелым, особенно на селе», – сказал предстоятель РПЦ.

«Мы должны дорожить всем тем, что сегодня происходит. Это не значит, что мы должны идеализировать современность, но мы должны ясно понимать, что страна, народ, Церковь за эти 27 лет прошли очень значительный путь. Через тернии, разочарования, потери, разделение единой страны. Но то, что сейчас происходит в земле русской, наполняет сердце радостью», – сказал Патриарх.

Теги:
, , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Патриарх Кирилл освятил памятник отцу «Русской Палестины»
Патриарх Кирилл освятил памятник отцу «Русской Палестины»
Новостная служба "Православие и мир"

Архимандрит Антонин (Капустин) возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме в 1865-1894 годах

Патриарх Кирилл освятил памятник Патриарху Сергию (Страгородскому) в Арзамасе
Патриарх Кирилл освятил памятник Патриарху Сергию (Страгородскому) в Арзамасе
Новостная служба "Православие и мир"

Арзамас – родина Патриарха Сергия.

Памятник семье Николая II открыт в Дивеево
Памятник семье Николая II открыт в Дивеево
Новостная служба "Православие и мир"

На торжественных мероприятиях присутствовала делегация из Японии

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
96% собрано / 57823.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
92% собрано / 22750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица»
Новостная служба "Православие и мир"

Перед этим образом молятся об исцелении от рака

"
Полиция: родители сбитого в Подмосковье ребенка не поили его алкоголем
Новостная служба "Православие и мир"

Полиция проводила проверку в отношении родителей ребенка

"
Жилище древнего человека с каменной мебелью обнаружили в Прибайкалье
Новостная служба "Православие и мир"

Жилищный комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой

Все статьи автора
Статьи Дня
Родители, не заморачивайтесь!
Дмитрий Емец

Писатель Дмитрий Емец – о том, как пережить учебный год без потерь

Учитель должен учить! Все остальное – наша обязанность
Марина Солотова

Чего не стоит ждать от учителей и придется делать самим

Выйти к доске через аватар и напечатать на принтере сердце лягушки
Алексей Паевский

Технологии, которые придут в школу уже завтра

самое читаемое

Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам12,128

Вы тоже смертны – памятка молодым врачам8,480

Слышит?!8,423

Как мы не оставляем нашим детям «воздуха»6,303

И снова коклюш на приеме5,743

7 вещей, которые сделают любое утро перед школой позитивным5,313

Скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни5,026

Ольга Демичева: Врача, не способного на сострадание, нужно отстранять от работы3,701

7 главных поступков леди Дианы2,768

Ореховый Спас: культы древних и избавление от страхов2,743

лучшие авторы

Новостная служба32,465

Дарья Рощеня14,272

Ольга Демичева8,480

Ольга Савельева8,422

Ирина Якушева6,473

Маша Стрельцова6,303

Сергей Бутрий5,743

Ксения Кнорре Дмитриева3,701

Надежда Прохорова2,768

Ольга Шульчева-Джарман2,743

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть