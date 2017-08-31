Патриарх Кирилл освятил памятник Владимиру Мономаху в Смоленске

31 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник святому князю Владимиру Мономаху, установленный на Соборном холме в Смоленске.

«Здесь воздвигнут этот замечательный монумент не случайно. Если бы князь Владимир не принес образ чудотворной Одигитрии в Смоленск, не заложил бы первоначальный собор на том месте, где ныне стоит наш Смоленский кафедральный собор, то, наверное, и не было бы княжества Смоленского с такой огромной исторической ролью, какую сыграло это княжество», – сказал Патриарх.

В ходе встречи с губернатором Смоленской области Алексеем Островским Патриарх вспомнил о том, как нес духовное служение в 1984-1989 годах в сане архиепископа Смоленского и Вяземского.

«Нет негативных чувств, связанных с тяжелым прошлым. Вспоминаю все очень радостно, эти годы были связаны с самым началом возрождения духовной жизни в нашей стране. А Смоленская епархия была в то время самой бедной, очень было мало храмов. Экономическое положение было очень тяжелым, особенно на селе», – сказал предстоятель РПЦ.

«Мы должны дорожить всем тем, что сегодня происходит. Это не значит, что мы должны идеализировать современность, но мы должны ясно понимать, что страна, народ, Церковь за эти 27 лет прошли очень значительный путь. Через тернии, разочарования, потери, разделение единой страны. Но то, что сейчас происходит в земле русской, наполняет сердце радостью», – сказал Патриарх.