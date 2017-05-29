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Патриарх Кирилл освятил Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке

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29 мая. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора в столице Киргизской Республики городе Бишкеке.
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке

По прибытии в собор Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам преподобноисповедника Ираклия Иссык-Кульского, сообщила пресс-служба Московского Патриархата.

В память о пребывании в Бишкекской епархии Святейший Патриарх Кирилл вручил епископу Даниилу панагию и крест, изготовленные в память о торжествах, посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, а в дар новоосвященному собору Патриарх передал икону святителя и чудотворца Николая.

Воскресенский собор в Бишкеке строился в 1945-1947 годах. В 2000-е годы здесь продолжалось активное строительство: увеличена алтарная часть, возведено перекрытие над «иорданью», закончена постройка большого двухэтажного административного корпуса, в котором разместились конференц-зал, библиотека, епархиальные отделы и исторический музей, кабинеты воскресной школы и православной гимназии.

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