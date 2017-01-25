Патриарх Кирилл открыл в Кремле 25-е Международные Рождественские чтения

25 января. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл 25-е Международные Рождественские образовательные чтения в Государственном Кремлевском дворце.

В своем выступлении Патриарх коснулся советского периода в жизни Церкви.

«Наш народ подспудно сохранил стремление к источнику жизни. Идеологические установки не разрушили нравственного чувства народа, которое было сформировано религиозными ценностями. После 70 лет гонений, пропаганды безбожия и атеистического воспитания оказалось возможно религиозное возрождение народа. Оно обнаружило тот очевидный факт, что религиозность никогда не исчезала из жизни русского народа», – сказал Патриарх.

Помимо Предстоятеля в президиуме открытия присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сообщает РИА Новости.

В этом году чтения посвящены осмыслению столетия революции.