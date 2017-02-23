Патриарх Кирилл отпевает архимандрита Кирилла (Павлова)

23 февраля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл совершает отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Святейшего Патриарха священник Александр Волков.

“Сослужит Блаженнейший Онуфрий, десятки архиереев, собор переполнен, люди заполняют площадь. Здесь вся Русская Церковь”, – отмечает отец Александр.

“Отец Кирилл проникал внутрь духовного состояния человека, это требовало огромного истощания, и он со смирением нес это служение, исповедуя, отвечая на многие вопросы и письма. Я встретился с ним в далеком 1966 году, когда я спросил у митрополита Никодима, у кого из лаврских отцов мне исповедоваться, он спокойно сказал иди к отцу Кириллу”, – рассказал предстоятель Русской Церкви перед отпеванием.

“Иногда люди спрашивают у духовника то, что люди по своей ограниченности знать не могут, а он давал советы не от своего разумения, а от своего духовного опыта. Подвиг духовника – это не только подвиг трезвого духовного размышления, но и подвиг молитвы. И он явил образец духовного вождения для многих и многих священников. В последние годы Господь вывел его из этого мира, он вышел из мира, физически здесь оставаясь. Многие приходили лишь только чтобы постоять у его кровати. И он продолжал служить людям своей болезнью и своей молитвой. Множество людей, собравшихся сегодня здесь является самым главным свидетельством того, что он для каждого из нас что-то сделал”, – сказал Патриарх Кирилл.

Архимандрит Кирилл скончался накануне на 98-м году жизни.