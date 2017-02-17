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Патриарх Кирилл ответил на критику передачи Исаакия Церкви

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17 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возвращение Исаакиевского собора Церкви в год столетия революции важным для примирения народа.
Патриарх Кирилл ответил на критику передачи Исаакия Церкви

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа», – сказал Патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.

По его словам, когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих «стали ужаснейшей страницей национального разделения». «Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения “белых” с “красными”, верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит», – подчеркнул Патриарх.

Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия «остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора», сказал Предстоятель.

«Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению», – добавил Патриарх.

«Первая причина (выступлений против передачи) – это опасение, что собор перестанет быть свободным для доступа людей, не имеющих отношения к православию. Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника», – сказал глава Церкви.

Более того, продолжил он, в отличие от той практики, которая существует сегодня, вход в собор будет бесплатным.

По словам Патриарха, вторая озабоченность связана с продолжением музейной деятельности. «Конечно, собор является выдающимся произведением нашей национальной культуры. И для того, чтобы ознакомиться с этим памятником, нужно профессиональное экскурсионное сопровождение. Это сопровождение в полной мере будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня, с надеждой на то, что и уровень будет так же повышаться, как будет повышаться и, как мы надеемся, не только экскурсионное измерение музейной деятельности, но и просвещенческое и научное», – заявил он.

Как отметил Предстоятель, есть и озабоченность, что Церковь не справится с осуществлением ремонтных и реставрационных текущих задач так, как это делал музей. «Заверяю вас, что у Церкви будут средства. При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор, сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим подсчетам, этих средств полностью хватит для того, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние десять лет», – сказал Патриарх.

Патриарх вновь подчеркнул: «Все гарантии, которые мы даем, будут реализованы, поэтому ни забота людей о сокращении городского бюджета за счет якобы каких-то ассигнований Церкви на ремонтно-восстановительные работы, ни сокращение экскурсионной деятельности, ни ограничение доступа в собор не должны больше никого волновать».

По его мнению, сегодня тема Исаакия волнует не столько доброжелательных критиков его передачи Церкви, «сколько тех, кто пытается тему передачи использовать исключительно в политических целях».

«Я попрошу всех – и власть имущих, и общественность, и народ – именно так воспринимать эти протестные действия», – сказал Патриарх, выразив надежду на то, что после его разъяснений протестные выступления прекратятся.

Полный текст обращения Патриарха доступен по ссылке.

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