Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Церкви мощи Серафима Саровского

“Откликаясь на просьбу вашего блаженства, я привез в дар братской Румынской православной церкви частицу мощей великого святого — преподобного Серафима Саровского, которого широко почитают и в России, и в Румынии”, — сказал он.

Как отметил Патриарх, чтобы воплотить в жизнь такие ценности как мир и любовь, люди строят разные сообщества в сфере культуры, экономики и политики. Но поскольку эти ценности “проистекают от Бога”, то лишь в одном сообществе – Церкви – они могут реализоваться в полной мере, отметил Патриарх Кирилл.

“Сейчас, когда многие из собравшихся здесь будут с благоговением поклоняться мощам преподобного, пусть каждый попросит у Саровского чудотворца исходатайствовать себе от Господа этот дух мира и любви”, – пожелал он.