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Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Церкви мощи Серафима Саровского

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27 октября. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Православной Церкви ковчег с частицей мощей Серафима Саровского.
Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Церкви мощи Серафима Саровского
Фото: Патриархия.ru, О. Варов

“Откликаясь на просьбу вашего блаженства, я привез в дар братской Румынской православной церкви частицу мощей великого святого — преподобного Серафима Саровского, которого широко почитают и в России, и в Румынии”, — сказал он.

Как отметил Патриарх, чтобы воплотить в жизнь такие ценности как мир и любовь, люди строят разные сообщества в сфере культуры, экономики и политики. Но поскольку эти ценности “проистекают от Бога”, то лишь в одном сообществе – Церкви – они могут реализоваться в полной мере, отметил Патриарх Кирилл.

“Сейчас, когда многие из собравшихся здесь будут с благоговением поклоняться мощам преподобного, пусть каждый попросит у Саровского чудотворца исходатайствовать себе от Господа этот дух мира и любви”, – пожелал он.

“А что это означает для нас, живущих в разных странах? Что это означает для нас, кто подвержен влиянию, в том числе, и политических обстоятельств мира сего? А это означает, что мы, принадлежа единой Церкви, и составляем то сообщество, в котором реально может проявлять себя и мир, и любовь. Поверх любых границ и любых человеческих противоречий. И эта великая миротворческая сила Церкви должна актуализироваться в каждую эпоху — и тогда, когда внешние условия благоприятствуют, и когда внешние условия не благоприятствуют тому, чтобы все это реализовывать”, — добавил Предстоятель Русской Церкви.

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