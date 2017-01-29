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Патриарх Кирилл планирует посетить Украину

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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Патриарх Кирилл обязательно посетит Украину с пастырским визитом.
Патриарх Кирилл планирует посетить Украину

“Я не сомневаюсь, что Предстоятель Русской Православной Церкви сможет посетить Киев, я верю и жду этого момента”, — сказал Владимир Легойда в эфире программы “Пресс-конференция” на телеканале “Россия 24”.

Ранее Патриарх уже многократно посещал Украину, напомнил Легойда.

Он также отметил, что все члены Русской Православной Церкви “тяжело переживают” сложившуюся ситуацию в этой стране. “Но в том, что визит состоится, – я в этом не сомневаюсь”, — добавил Легойда.

Согласно информации, в Московском Патриархате очень ждут этой поездки.

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