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Патриарх Кирилл: Почему именно эти люди стали жертвой теракта, знает только Бог

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4 апреля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойную литию по погибшим в результате террористического акта в метрополитене Петербурга.
Патриарх Кирилл: Почему именно эти люди стали жертвой теракта, знает только Бог
Фото: Пресс-служба Московского Патриархата

Предстоятель Церкви выразил соболезнования губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию.

Перед началом богослужения он обратился к собравшимся в храме со словом:

«Сейчас мы совершим заупокойную литию и помолимся о наших братьях и сестрах, убитых в Петербурге в результате террористического акта.

Погибли ни в чем не повинные люди. Почему же так остро воспринимается гибель людей от злой человеческой воли в террористических актах? Да потому что каждый поставляет себя на место тех, кто погиб. Невозможно предсказать, где и когда может совершиться подобное страшное деяние, и именно поэтому весть о жертвах террора так глубоко ранит каждого разумного человека.

В террористическом акте во всей своей неприглядности, во всем своем ужасе является человеческое зло ― без всяких прикрас и без всякой бутафории. Когда задумываешься об этих страшных явлениях, то понимаешь: никакого заигрывания со злом быть не может. И не только тогда, когда речь идет о предотвращении террора или о наказании за террор, — со злом нельзя заигрывать в нашей жизни, зло нельзя оправдывать даже тогда, когда оно является в самом респектабельном виде. Зло ― от диавола, и там, где зло, там смерть.

Террористический акт бросает вызов не только власти, не только правоохранительным органам и всем тем, кто призван обеспечивать безопасность людей. Террористический акт бросает вызов всем нам, всему народу. Мы должны еще ясней осознавать важность сохранения мирной жизни и независимости нашей страны. Мы еще ясней осознавать нашу общую ответственность за будущее нашего Отечества. А это будущее зависит от действий каждого из нас.

Сейчас мы помолимся о убиенных. Они уже в иной жизни. Почему именно эти люди стали жертвой теракта, знает только Бог. Это не означает, что они были в чем-то виноваты или что они были хуже других. Иногда смерть вырывает из наших рядов даже самых лучших. В руках Божиих жизнь и смерть, наш же долг ― молитвенно вспомнить сегодня этих людей и испросить у Господа прощения их грехов, дабы мученическая кончина открыла перед ними врата Царствия Небесного. Мы должны также помолиться о их близких и родных, которые сегодня в наибольшей степени уязвлены этим страшным событием, — чтобы Господь укрепил их духовно и физически, помог преодолеть тяжкое испытание. Мы должны помолиться о всем нашем народе, чтобы Господь дал нам силы сосредоточиться на решении задач, от которых зависит будущее страны, чтобы Господь дал нам силы осознать себя единым народом, способным совместно отвечать на самые сложные проблемы, возникающие на нашем историческом пути. Да приклонит Господь милость Свою над всеми нами. Аминь».

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