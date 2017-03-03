Патриарх Кирилл подарил Иоанно-Предтеченскому монастырю молитвослов 1857 года

3 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар сестрам Иоанно-Предтеченского ставропигиального монастыря подарочные репринтные издания молитвослова 1857 года.

2 марта Святейший молился за уставным богослужением в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном женском монастыре. Утреня, часы, изобразительны и вечерня были совершены в соборном храме Усекновения главы Иоанна Предтечи.

По окончании богослужения настоятельница монастыря игумения Афанасия (Грошева) приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла Его Святейшеству икону Спаса Нерукотворного, написанную в иконописной мастерской обители.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к молившимся со словом и подарил издания молитвослова XIX века.