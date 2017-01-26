Патриарх Кирилл попросил Госдуму ограничить деятельность микрофинансовых организаций

26 января. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России.

«Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», – заявил Патриарх, выступая в Госдуме, его цитирует Интерфакс.

«Нередко подобные займы, кредиты выдаются страдающему алкогольной или наркотической зависимостью. Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», – отметил Патриарх.

По его словам, представители такого бизнеса – наживаются за счет бедняков и «подрывают идею общественной справедливости».

Патриарх рассказал, что ознакомился в Индии с опытом поддержки малоимущих и предложил ввести подобную практику в России.

«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», – сказал Патриарх.