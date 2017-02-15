Патриарх Кирилл посоветовал не вправлять детям мозги силой

15 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Сретения Господня и Дня православной молодежи обратился к прихожанам, выразив обеспокоенность методами воспитания, к которым прибегают в некоторых российских семьях.

«Мы знаем, как иногда родители достаточно жестоко воспитывают своих детей, силой “вправляя им мозги”. Господь силой ничего не делает. Он не подымает нас своей силой и не опускает своей силой. Он нам просто протягивает свою руку. Но это не домкрат и не подъемный кран, а любящая рука, которая держит нас, прикасается к нам на трудных путях нашей жизни. Бог не насилует нашей свободы, не вторгается в нашу жизнь с такой силой, с которой иногда вторгаются человеческие авторитеты», – сказал Патриарх после литургии, которую он совершил в новом московском храме Серафима Саровского.

Патриарх освятил храм – один из самых крупных в Медведково. Он был возведен в рамках программы строительства православных церквей Москвы.