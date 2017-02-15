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Патриарх Кирилл посоветовал не вправлять детям мозги силой

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15 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Сретения Господня и Дня православной молодежи обратился к прихожанам, выразив обеспокоенность методами воспитания, к которым прибегают в некоторых российских семьях.
Патриарх Кирилл посоветовал не вправлять детям мозги силой

«Мы знаем, как иногда родители достаточно жестоко воспитывают своих детей, силой “вправляя им мозги”. Господь силой ничего не делает. Он не подымает нас своей силой и не опускает своей силой. Он нам просто протягивает свою руку. Но это не домкрат и не подъемный кран, а любящая рука, которая держит нас, прикасается к нам на трудных путях нашей жизни. Бог не насилует нашей свободы, не вторгается в нашу жизнь с такой силой, с которой иногда вторгаются человеческие авторитеты», – сказал Патриарх после литургии, которую он совершил в новом московском храме Серафима Саровского.

Патриарх освятил храм – один из самых крупных в Медведково. Он был возведен в рамках программы строительства православных церквей Москвы.

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