Патриарх Кирилл посоветовал верующим не хвалиться соблюдением поста

27 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Великого поста, предостерег постящихся от тщеславия.

«Зло, которое может возникнуть в душе человека, вред, который может быть принесен его душе через пост, проявляется в тщеславии. Нередко люди постящиеся ставят себя выше непостящихся, смотрят на них свысока, тешат свою гордыню», – цитирует Патриарха Интерфакс.

По его словам, иногда бывает так, что люди постятся очень строго, ходят на все богослужения, «а мира в душе почему-то нет, а иногда даже возникает некое озлобление».

«В шутку в некоторых монастырях такое состояние братьев или сестер называют молитвенным озлоблением: молился, а толку никакого нет, в душе ничего не произошло. Вот для того, чтобы этого не было, ни в коем случае постящийся человек не может сам пост относить себе в заслугу», – подчеркнул Патриарх.

Он убежден, что пост – не заслуга, а средство, «которое Бог нам дает для того, чтобы мы почувствовали Его присутствие в нашей жизни и через это стали сильнее, духовно красивее, чище, светлее, а значит, и счастливее».

27 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы.

По сложившейся традиции на первой неделе Великого поста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает и совершает ежедневные богослужения в монастырях и храмах Москвы и Подмосковья.

Вечером, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.