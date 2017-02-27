О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл посоветовал верующим не хвалиться соблюдением поста

|
27 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Великого поста, предостерег постящихся от тщеславия.
Патриарх Кирилл посоветовал верующим не хвалиться соблюдением поста
Фото: patriarchia.ru

«Зло, которое может возникнуть в душе человека, вред, который может быть принесен его душе через пост, проявляется в тщеславии. Нередко люди постящиеся ставят себя выше непостящихся, смотрят на них свысока, тешат свою гордыню», – цитирует Патриарха Интерфакс.

По его словам, иногда бывает так, что люди постятся очень строго, ходят на все богослужения, «а мира в душе почему-то нет, а иногда даже возникает некое озлобление».

«В шутку в некоторых монастырях такое состояние братьев или сестер называют молитвенным озлоблением: молился, а толку никакого нет, в душе ничего не произошло. Вот для того, чтобы этого не было, ни в коем случае постящийся человек не может сам пост относить себе в заслугу», – подчеркнул Патриарх.

Он убежден, что пост – не заслуга, а средство, «которое Бог нам дает для того, чтобы мы почувствовали Его присутствие в нашей жизни и через это стали сильнее, духовно красивее, чище, светлее, а значит, и счастливее».

27 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы.

По сложившейся традиции на первой неделе Великого поста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает и совершает ежедневные богослужения в монастырях и храмах Москвы и Подмосковья.

Вечером, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
10 правил Великого поста
10 правил Великого поста
Мария Сеньчукова

Радоваться, молиться и не думать о еде. Как провести Великий пост с Богом

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник
Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник
Редакция портала "Православие и мир"

Аудиозапись, текст канона и перевод на русский язык

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям “Правмира”

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
94% собрано / 53099.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
79% собрано / 31255.07 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Концерт памяти артиста Алексея Петренко прошел в рамках фестиваля «Вселенная Русского Хора»
Новостная служба "Православие и мир"

Алексей Петренко должен был принять участие в концерте, однако скончался за три дня до выступления

"
Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев
Новостная служба "Православие и мир"

Журналист скончался в возрасте 54 лет

"
Патриарх Александрийский посвятил несколько женщин в диакониссы
Новостная служба "Православие и мир"

Женщины будут помогать в миссионерской деятельности в Конго

Все статьи автора
Статьи Дня
10 правил Великого поста
Мария Сеньчукова

Радоваться, молиться и не думать о еде. Как провести Великий пост с…

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник
Редакция портала "Православие и мир"

Аудиозапись, текст канона и перевод на русский язык

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям “Правмира”

самое читаемое

Петров грех, или почему вера не растёт вместе с пивным животиком22,754

10 правил Великого поста18,889

Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)18,228

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию18,051

Письмо № 1. Великий пост: прятать эту красоту преступно14,532

Соленое детство. Отказник9,445

Где взять крылья любви для семейной жизни9,211

Пусть Господь застанет нас в борьбе8,098

Постное письмо № 2. У ворот рая7,831

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?7,714

лучшие авторы

Архимандрит Савва (Мажуко)30,237

Протоиерей Павел Великанов22,819

Мария Сеньчукова19,267

Редакция портала "Православие и мир"19,203

Протоиерей Алексий Уминский18,096

Епископ Иона (Черепанов)11,059

Александр Гезалов9,486

Протоиерей Максим Денисенко9,233

Новостная служба5,402

Протоиерей Алексий Иродов4,878

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть