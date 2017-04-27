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Патриарх Кирилл поздравил короля Нидерландов с 50-летием

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27 апреля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл направил королю Нидерландов Виллему-Александру поздравление с 50-летием со дня рождения.
Патриарх Кирилл поздравил короля Нидерландов с 50-летием
Фото: Патриархия.Ru

«Примите мои поздравления со знаменательным юбилеем — 50-летием со дня рождения. Вы много делаете для укрепления мира и согласия в обществе, чем снискали любовь и уважение Ваших подданных, а также получили широкую известность далеко за пределами Королевства Нидерландов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской Патриархии.

«Среди Ваших соотечественников есть и чада Русской Православной Церкви, которая представлена в Нидерландах Гаагской и Нидерландской епархией. Признателен Вашему Величеству за внимание к нуждам православных христиан», – говорится в поздравлении.

«Желаю Вам и королевской семье крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в высоком и ответственном служении, а всем жителям Нидерландов — мира и благоденствия», – заключил Патриарх.

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