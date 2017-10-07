О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с 65-летием

|
7 октября. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации В.В. Путина с днем рождения.
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с 65-летием

Текст поздравления опубликован на официальном сайте Московского Патриархата:

Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации 

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения.

Многие годы Вы трудитесь на посту Главы государства, являя пример верности своему долгу и любви к Отечеству. В нынешнее непростое для России время Вы прилагаете особые усилия для обеспечения национальной безопасности, со вниманием относитесь к вопросам социально-политического развития и повышения уровня благосостояния граждан.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за деятельную поддержку проектов и инициатив Русской Православной Церкви. При Вашем содействии восстанавливаются порушенные в былые годы святыни и строятся новые храмы, что способствует утверждению незыблемых духовных и нравственных ценностей в обществе.

Надеюсь, что достигнутый в нашей стране высокий уровень церковно-государственного соработничества будет и в дальнейшем способствовать утверждению мира и гражданского согласия.

Желаю Вам доброго здоровья, крепости душевных сил и щедрой помощи Божией в Вашем высоком и ответственном служении на Президентском посту.

С глубоким и искренним уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Синод отметил вклад Владимира Путина в защиту нравственных ценностей
Синод отметил вклад Владимира Путина в защиту нравственных ценностей
Новостная служба "Православие и мир"

Священный Синод направил поздравительную телеграмму президенту в связи с 65-летием

Патриарх Кирилл: Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма
Патриарх Кирилл: Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма
Новостная служба "Православие и мир"

Оскорбление чувств расшатывает основы общественного бытия, считает Патриарх

Патриарх Кирилл призвал монахов быть примером для верующих
Патриарх Кирилл призвал монахов быть примером для верующих
Новостная служба "Православие и мир"

Монастыри должны оставаться «центрами духовного притяжения», считает Патриарх

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
40% собрано / 949342.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
35% собрано / 243050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь чтит память святой равноапостольной Феклы
Новостная служба "Православие и мир"

Имя святой первомученицы Феклы поминается при пострижении женщин в монашество

"
Церковь чтит Мирожскую икону Божьей матери
Новостная служба "Православие и мир"

Явление ее произошло в 1198 году

"
Журналы заседания Священного Синода от 6 октября 2017 года
Новостная служба "Православие и мир"

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Алексий Уминский: Настоящая любовь немыслима без свободы
Протоиерей Алексий Уминский

Что значит – свободны, как рабы Божии?

Почему Воскресение не укладывается у нас в голове
Ольга Шульчева-Джарман

Кажется, что воскресший Иисус приходит к ученикам, как добрый волшебник из сказки

Людмила Иванова: Театр – наглядное пособие по тому, как надо жить
Софья Стебловская

И если актеры играют по-настоящему, так, что ты им веришь, это и…

самое читаемое

К доске! Тест от Мариванны по русскому языку14,030

Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования10,281

Монах Стефан и его 17 детей: «Я служу Богу через ближних»8,617

Турецкие археологи предполагают, что нашли место захоронения Николая Чудотворца5,872

Дедушка из детской реанимации: каждый младенец запомнит его5,032

Пассажир «Ласточки» умер прежде, чем поезд доехал до станции4,017

Поможет ли “скорая” московским школам?3,824

Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших «птичьим гриппом»3,144

Дети выпустились из школы и…пропали. Слезы учителя2,976

Митрополит Липецкий и Задонский запретил верующим смотреть «Матильду»2,933

лучшие авторы

Новостная служба25,816

Ксения Кнорре Дмитриева15,713

Ксения Туркова14,039

Надежда Прохорова8,652

Алиса Орлова7,853

Анна Резникова5,046

Редакция портала "Православие и мир"3,171

Кэролайн Бологна1,227

Людмила Кириллова954

Юрий Завельский897

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть