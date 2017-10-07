Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с 65-летием

7 октября. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации В.В. Путина с днем рождения.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте Московского Патриархата:

Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения.

Многие годы Вы трудитесь на посту Главы государства, являя пример верности своему долгу и любви к Отечеству. В нынешнее непростое для России время Вы прилагаете особые усилия для обеспечения национальной безопасности, со вниманием относитесь к вопросам социально-политического развития и повышения уровня благосостояния граждан.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за деятельную поддержку проектов и инициатив Русской Православной Церкви. При Вашем содействии восстанавливаются порушенные в былые годы святыни и строятся новые храмы, что способствует утверждению незыблемых духовных и нравственных ценностей в обществе.

Надеюсь, что достигнутый в нашей стране высокий уровень церковно-государственного соработничества будет и в дальнейшем способствовать утверждению мира и гражданского согласия.

Желаю Вам доброго здоровья, крепости душевных сил и щедрой помощи Божией в Вашем высоком и ответственном служении на Президентском посту.

С глубоким и искренним уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ