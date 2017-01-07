Патриарх Кирилл пожелал верующим всегда чувствовать в сердце присутствие Бога

7 января. ПРАВМИР. По окончании ночного богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова и пожелал им всегда «чувствовать в сердце Божественное присутствие».

«От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день особенно верующие в сердце чувствуют Божественное присутствие. Господь в мир пришел две тысячи лет тому назад, и Он никогда и не покидал нас, Он постоянно с нами, и этим православная вера отличается от других вер – по тому, что мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни», – цитирует Предстоятеля Церкви РИА “Новости”.

Для того, “чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы – нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, – подчеркнул Патриарх. – На этом и основывается наша вера, и этого самого сильного аргумента – личного опыта общения с Богом, никто никогда, на протяжении всей двухтысячелетней истории христианства, не мог лишить людей».

Предстоятель Церкви отметил, что в Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их “на путях жизни”, при этом “у каждого своя молитва”.

«Кто-то молится об исцелении самого себя или близких, кому-то нужна помощь в учении, в работе, в трудных жизненных обстоятельствах, кому-то, как нашим воинам, нужна помощь Божия, чтобы сохранить жизнь и здоровье в то время, которое мы называем мирным, но которое для очень многих наших соотечественников, которые защищают Отечество на ближних и дальних подступах, мирным не является. У каждого своя молитва, и мы верим, что Господь эти наши молитвы слышит», – заключил Патриарх.