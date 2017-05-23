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Патриарх Кирилл предложил принести из Египта мощи основоположников православия

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23 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил Патриарху коптской церкви Тавадросу II организовать доставку мощей основоположников православия из Египта в Россию.
Патриарх Кирилл предложил принести из Египта мощи основоположников православия

«По итогам поездки нашей монашеской группы в Египет возникла такая мысль – обратиться к вам с просьбой о принесении мощей основоположников нашего общего монашества в город Москву. Это вызвало бы огромный духовный подъем у людей и укрепило наши отношения. Ничто не объединяет так, как общие святые», – цитирует Патриарха Кирилла ТАСС.

Встреча патриархов прошла во вторник в Москве.

Предстоятель Русской православной церкви пригласил коптских христиан посетить российские святыни. Тавадрос II принял приглашение от российской стороны.

Стороны также обсудили борьбу с терроризмом. Патриарх Московский и всея Руси считает, что радикальные проповедники для подготовки террористов пользуются тем, что современное западное общество отказывается от веры.

«Те, кто вербует людей, пытаются пробудить в них религиозную ревность и подают искаженный образ христианства», – подчеркнул он.

Также Патриарх обратил внимание, что исполнители терактов имеют низкий образовательный уровень. Кроме того, он сообщил, что предложил высшим учебным заведениям предлагать для защиты дипломов и диссертаций темы, связанные с христианством на Ближнем Востоке.

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