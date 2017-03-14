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Патриарх Кирилл представил свою новую книгу

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14 марта. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил свою новую книгу «Ревнуйте о датах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании».
Патриарх Кирилл представил свою новую книгу
Фото: Московская Патриархия

Презентация прошла в Храме Христа Спасителя. Сборник составлен из проповедей патриарха, произнесенных им в разные годы пастырского служения. В книге собраны самые яркие слова Предстоятеля Русской православной церкви о душе, христианстве, вере и молитве, пишет газета «Известия».

В День православной книги патриарх Кирилл напомнил, что 14 марта 1564 года в Москве вышла первая печатная книга — «Апостол».

«Над книгой можно задуматься, на полях сделать пометки карандашом. В отличие от бумажной книги электронные тексты несут информацию, которая часто не становится знаниями», — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня необходимо говорить на языке, который смог бы довести до сознания читателей христианскую идею — юную, вечную и неизменную.

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