Патриарх Кирилл представил свою новую книгу

Презентация прошла в Храме Христа Спасителя. Сборник составлен из проповедей патриарха, произнесенных им в разные годы пастырского служения. В книге собраны самые яркие слова Предстоятеля Русской православной церкви о душе, христианстве, вере и молитве, пишет газета «Известия».
В День православной книги патриарх Кирилл напомнил, что 14 марта 1564 года в Москве вышла первая печатная книга — «Апостол».
«Над книгой можно задуматься, на полях сделать пометки карандашом. В отличие от бумажной книги электронные тексты несут информацию, которая часто не становится знаниями», — сказал Патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня необходимо говорить на языке, который смог бы довести до сознания читателей христианскую идею — юную, вечную и неизменную.