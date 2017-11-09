Патриарх Кирилл пригласил удмуртскую молодежь в Москву по просьбе девушки-инвалида

Письмо с просьбой помочь молодежи из Алнашей приехать в столицу и Сергиев Посад для паломничества по святым местам Алена Балашова передала Патриарху Кириллу во время его недавнего пастырского визита в Удмуртию. Девушка и ее брат специально приехали в Ижевск для того, чтобы в качестве волонтеров встретить главу Церкви. Она также попросила Патриарха Кирилла помочь ей с обследованием и лечением в профильной клинике, поскольку является инвалидом 1 группы – у Алены ДЦП, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской церкви.
“Мне 26 лет, и я очень хочу быть полезной нашей святой Русской православной церкви и обществу. Мое здоровье оставляет желать лучшего, но искренне хочу послужить моему Отечеству, участвовать в богослужениях и помогать нашему председателю отдела по делам молодежи Алнашского благочиния. Ведь очень важно, чтобы молодежь сегодня не в Интернете сидела, а участвовала в важных и нужных молодежных проектах”, – написала в своем письме Алена.
Православная молодежь выехала из Ижевска в Москву 9 ноября. Во время визита они посетят Покровский женский ставропигиальный монастырь, встретятся с наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры владыкой Феогностом, поучаствуют в молодежной ночной литургии в храме мученика Антипы Пергамского. Кроме того они дадут старт новому медиа-проекту «Читаем вместе Библию на удмуртском, русском и других языках народов России» в храме Христа Спасителя.