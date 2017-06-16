Патриарх Кирилл призвал духовенство не использовать дорогие иномарки

«Мы действительно повод даем иногда (к критике Церкви) глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный», — сказал Патриарх, его цитирует РИА Новости.
По его словам, когда у храмов «целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию».
В конце мая широкий общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием (Орловская епархия), пользующимся автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей.