Патриарх Кирилл призвал духовенство служить примером для народа

1 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег священнослужителей от показного благочестия и призвал их являть подлинный пример людям.

«Если примера нет, то нет и доверия ни к словам, ни к действиям, особенно иерархов и патриарха», – сказал Патриарх.

«Нужно всем нам помнить, исповедовать всей силой своей души, что никакого примера не получится, если мы будем искусственно создавать некий образ благочестия, праведности, справедливости и доброты. Сердце человека обмануть невозможно. Можно обмануть одного, другого, третьего – Церковь обмануть невозможно», – подчеркнул Предстоятель в восьмую годовщину своей интронизации, после литургии в храме Христа Спасителя, где собрались сотни верующих и представителей духовенства.

По словам Кирилла, чтобы являть пример, «нужно много трудиться, не покладая рук».

«И не только над честным, ответственным, самоотверженным исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость», – сказал глава РПЦ.

Полный текст речи.