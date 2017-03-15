Патриарх Кирилл призвал к сотрудничеству Церкви с музейным сообществом

15 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает за сотрудничество Церкви с музейным сообществом и считает успешным примером такого диалога взаимодействие с администрацией музея «Коломенское».

Как сообщил пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков, сегодня во время осмотра выставки «Державная заступница России. К 100-летию отречения императора Николая II и обретения в Коломенском иконы “Богоматерь Державная”» Предстоятель высоко оценил усилия руководства музея «Коломенское» по организации выставки и в целом отметил высокий уровень взаимодействия Церкви с этой музейной администрацией.

По мнению Патриарха, на таких примерах должен строиться диалог между Церковью и музейным сообществом в России, когда сочетание научной, исследовательской работы, которую осуществляет музей, его экскурсионной деятельности с реальной духовной жизнью христианской общины могут принести существенную пользу обществу.

Вместе с тем глава Русской Церкви с огорчением отметил, что в настоящее время существуют политически ангажированные силы, которые стремятся использовать возникающие в сфере этого сотрудничества вопросы и трудности для того, чтобы пытаться воздействовать на политическую ситуацию в стране. Патриарх призывает опасаться такого рода политических схем, при которых возникает опасность повторения тех трагических ошибок прошлого, о которых мы вспоминаем в этом году. По мысли Предстоятеля, мы все сегодня нуждаемся в примирении, интерпретация истории больше не должна разделять современных людей.

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