Патриарх Кирилл призвал освободить многодетные семьи от налога на недвижимость

26 января. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы поэтапно решить проблему абортов в стране, к которым, по его мнению, люди прибегают во имя личного благополучия.

«Мне приходилось неоднократно поднимать этот вопрос на самых разных государственных уровнях, в том числе и в этих стенах. Слава Богу, мы наблюдаем определенный прогресс. Однако, продолжая получать тысячи писем от верующих с просьбой призвать власти к решению проблемы абортов, прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления, – сказал Патриарх, выступая в Госдуме, его цитирует Интерфакс.

«Определяющую роль в этом вопросе играет понимание человеком своего благополучия. Но сегодня в жизни нашего общества, увы, действует циничный принцип: ради личного благополучия многие люди жертвуют жизнями своих потомков», – заявил Предстоятель Русской православной церкви.

Он предложил выработать комплекс мер по поддержке материнства и детства. По мнению Патриарха, многодетные семьи должны быть включены в число льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на недвижимость.

«Я призываю пересмотреть список льготных категорий граждан на уровне федерального закона, добавив туда многодетные семьи с невысоким достатком», – подчеркнул патриарх Кирилл.