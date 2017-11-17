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Патриарх Кирилл считает, что “нельзя исключать сердце” из отношений России и США

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17 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает важным обсуждение общих ценностей и сохранение отношений между верующими России и США .
Патриарх Кирилл считает, что “нельзя исключать сердце” из отношений России и США
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Кирилл отметил, что отношения с Соединенными Штатами Америки на уровне церковных контактов были интенсивными даже в достаточно тяжелые времена Советского Союза, однако сейчас «мы переживаем не самое лучшее время». Как сообщает  Interfax, об этом он заявил на встрече с послом США Джоном Хантсманом.

«Отношения между людьми верующими – на уровне сердца, отношения дипломатов – на уровне разума, отношения между бизнесменами – на желудка. Не хотелось бы исключать сердце из отношений», – отметил Патриарх Кирилл.

По мнению главы Русской Церкви, отсутствие взаимопонимания обусловлено расхождением «на уровне понимания ценностей».  Повсеместное разрушение христианских ценностей Предстоятель назвал «цивилизационной проблемой».

«Мы с тревогой наблюдаем за тем, что на западе происходит. – отметил Патриарх Кирилл.– Не только христианские, но и вообще религиозные ценности разрушаются. Происходит мощная атеизация. Запад от Бога отказывается, а Россия не отказывается от Бога. Это значит, что дистанция между ценностями расширяется».

Обращаясь в послу США, Патриарх Кирилл подчеркнул, что эти вопросы, в контексте российско-американских отношений, достойны обсуждения не меньше, чем «очень важные, часто горячие, но партикулярные проблемы, привязанные к месту и к времени».

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