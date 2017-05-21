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Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным

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21 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верит, что христиане разных Церквей могут объединиться в будущем.
Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным
Фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

«Сегодня мы еще разделены, поелику богословские проблемы, пришедшие к нам из древности, не дают возможности нам воссоединиться»,  – сказал Патриарх в Храме Христа Спасителя, где он совершил богослужение у мощей Николая Чудотворца, сообщает РИА «Новости».

Патриарх отметил, что объединение христиан может произойти «не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово».

«Верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом, в том числе и прося у Него соединить Церкви воедино», – сказал он.

«Да хранит Господь и помогает в прохождении непростых исторических путей христианам Востока и Запада», – добавил Предстоятель.

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