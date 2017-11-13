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Патриарх Кирилл соболезнует родным погибших в Ижевске

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13 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате обрушения дома в Ижевске.
Патриарх Кирилл соболезнует родным погибших в Ижевске
Фото: vladivostok-eparhia.ru

Слова поддержки Предстоятель направил главе Удмуртской Республике Александру Бречалову и митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину.

«Болью отозвалось в моем сердце трагическое известие об обрушении дома в Ижевске. Соболезную родным и близким погибших и молитвенно сопереживаю пострадавшим в результате происшествия…Верю, что Милостивый Бог примет души усопших рабов Своих во обителях небесных и дарует утешение скорбящим, страждущим и лишившимся крова», – обратился к главе региона Патриарх Кирилл.

В своем обращении Первосвятитель отметил, что духовенство и миряне Ижевской епархии оказывают всю возможную помощь тем, кого коснулась эта беда.

«Сегодня духовенство и миряне Ижевской епархии стремятся делать все возможное, чтобы утешить тех, кто потерял в этом страшном несчастье своих родных и близких, облегчить боль раненых, оказать пострадавшим необходимую поддержку, сочувствие и внимание. Господь да благословит эти жертвенные труды и укрепит душевные и телесные силы добровольцев», – отметил глава Русской Церкви в своем обращении к митрополиту Викторину.

Обрушение части жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых – двое детей. С первых же часов трагедии на месте случившегося пострадавшим помогали священники Ижевской епархии. Простые жители Ижевска несколько дней приносили продукты и вещи эвакуированным жильцам обрушившегося дома.

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