Патриарх Кирилл соболезнует родным погибших в Ижевске

Слова поддержки Предстоятель направил главе Удмуртской Республике Александру Бречалову и митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину.
«Болью отозвалось в моем сердце трагическое известие об обрушении дома в Ижевске. Соболезную родным и близким погибших и молитвенно сопереживаю пострадавшим в результате происшествия…Верю, что Милостивый Бог примет души усопших рабов Своих во обителях небесных и дарует утешение скорбящим, страждущим и лишившимся крова», – обратился к главе региона Патриарх Кирилл.
В своем обращении Первосвятитель отметил, что духовенство и миряне Ижевской епархии оказывают всю возможную помощь тем, кого коснулась эта беда.
«Сегодня духовенство и миряне Ижевской епархии стремятся делать все возможное, чтобы утешить тех, кто потерял в этом страшном несчастье своих родных и близких, облегчить боль раненых, оказать пострадавшим необходимую поддержку, сочувствие и внимание. Господь да благословит эти жертвенные труды и укрепит душевные и телесные силы добровольцев», – отметил глава Русской Церкви в своем обращении к митрополиту Викторину.
Обрушение части жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых – двое детей. С первых же часов трагедии на месте случившегося пострадавшим помогали священники Ижевской епархии. Простые жители Ижевска несколько дней приносили продукты и вещи эвакуированным жильцам обрушившегося дома.