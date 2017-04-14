Патриарх Кирилл совершил чин освящения мира в Храме Христа Спасителя

14 апреля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения святого мира и чин умовения ног в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

«По установившемуся обычаю примерно раз в два-три года в Храме Христа Спасителя во время Божественной литургии в Великий Четверг совершается освящение мира», – сказал Патриарх перед началом церемонии.

«Миро — это драгоценная жидкость наподобие той, что возлила на главу Спасителя грешная жена за два дня до Пасхи. Миро в древности возливалось и на главу тех, кто принимал самую высокую ответственность за народ, — на царей. Поныне существует чин миропомазания на царство. Но поелику пресеклось царское правление в стране нашей, то святое миро ныне используется только в двух случаях — при миропомазании после крещения и при помазании престола во вновь построенном храме», – объяснил Предстоятель суть процесса.

«Сейчас все мы являемся соучастниками, сомолитвенниками великого таинства мироосвящения. Помолимся Господу, чтобы Он явил чудо снисхождения Своей благодати на освящаемое миро и чтобы через это миро освящался мир, освящались люди, освящалось Божие творение», – заключил Патриарх.

При пении тропаря Пятидесятницы Предстоятель влил древнее миро из алавастра в каждый сосуд с новоосвященным миром. Затем Святейший Патриарх по традиции восполнил алавастр новоосвященным миром, что символизирует непрерывное преемство благодати, сохраняющееся в Церкви от апостолов до наших дней, и опечатал алавастр особой печатью. Также были закрыты и запечатаны сосуды с новым миром, которое будет передаваться во все епархии Московского Патриархата.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил чин умовения ног — по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей, Святейший Патриарх омыл в храме ноги 12 сидящим священнослужителям в знак смирения и служения народу Божию.