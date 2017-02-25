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Патриарх Кирилл совершил панихиду по патриархам Алексию I и Алексию II

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25 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Елоховском соборе Москвы панихиду по своим предшественникам — патриархам Алексию I и Алексию II.
Патриарх Кирилл совершил панихиду по патриархам Алексию I и Алексию II

“Сегодня мы вспоминаем подвиг жизни двух патриархов, носивших одно и то же имя в честь Московского и Киевского святителя Алексия (день памяти которого 25 февраля — ред.). И воздаем им должную память, выражение нашей любви, признательности — нашу молитву об упокоении их душ. Поскольку в этом храме покоятся останки святейшего патриарха Алексия II, то по установившемуся обычаю после совершения литургии в этот день мы проходим к его гробнице и совершаем панихиду”, — цитирует Предстоятеля РИА Новости.

По словам главы Церкви, бремя предстоятельства Патриарха Алексия II пришлось на время перемен, “непростых для страны и народа, но открывших возможность полного и свободного исповедания веры” в России.

Период предстоятельства Патриарха Алексия I, по словам его святейшества,  был отмечен хрущевскими гонениями на религию. Они нанесли “великий ущерб Церкви”, а их последствия “с большим трудом” преодолевались в 70-х и 80-х годах XX века.

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